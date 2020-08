Jeg er bekymret for at vi setter oss i bilen igjen

Vi må få flere av dem som ikke tar buss og bybane på grunn av smittefare, til å sykle i stedet.

Marthe Hammer (SV) mener arbeidsgiverne må spørre sine ansatte hva som skal til for at de velger sykkelen til jobb. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Debattinnlegg

Marthe Hammer Nestleder i utvalg for samferdsel og mobilitet (SV), Vestland Fylkeskommune

Jeg er først og fremst bekymret for korona, la det ikke være tvil. Derfor må vi hindre at folk blir smittet i det de kommer seg til og fra jobb og skole. Jeg er bekymret for at bybane og bussen representerer en smitterisiko, spesielt når det blir trengsel i rushtiden, og når de nærmer seg sentrum.

Men jeg er også bekymret for at oppfordringen om å ikke ta kollektivtrafikk, medfører at all den positive økningen i tallet på buss og bybanereisende som vi har sett de siste ti årene, forvitrer, stagnerer og kanskje reduseres over lengre tid.

Jeg er bekymret for at alt vi har oppnådd når det gjelder å legge til rette for at folk kan reise klimavennlig, slik at vi får en by uten luftforurensning, settes tilbake. Jeg er bekymret for at folk på ny tar frem bilen sin, og legger seg til en vane der det er bilen som frakter en til skole og arbeid.

Vi er flere som har lansert sykkel som et akutt koronatiltak, og heldigvis ser vi bedrifter som på eget initiativ har sett at sykkel er et reelt alternativ til buss og bybane. Som ikke bare oppfordrer sine ansatte, men aktivt stimulerer og gjør det attraktivt å ta frem sykkelen. Det trenger vi flere av.

Samtidig henger de store institusjonene etter. De store arbeidsplassene må legge til rette og aktivt jobbe for at flere tar frem sykkelen. Flere mellomledere, med personalansvar, må se hver enkelt og spørre: Hva kan jeg gjøre for at du skal kunne sykle til jobb? Hva trenger du?

Vi trenger fleksibilitet, ikke bare i hjemmekontor, men også til å kunne skifte og dusje. Vi trenger flere tilrettelagte garderober, med smittevern og tørkeskap, og trygg sykkelparkering. Dette kan arbeidsgivere bidra til.

Får vi mange av dem som nå ikke tar buss og bybane på grunn av smittefare til å sykle i stedet, har vi klart flere ting samtidig. Vi har redusert smitterisikoen på kollektiv, vi får folk på jobb, men vi bidrar også til bedre byluft og målet om at flere skal sykle i Bergen. I tillegg til at sykkel er bra for folkehelsen.

Det burde være så opplagt at dette er en avgjørende mulighet for å virkelig gjøre Bergen til sykkelby, men da må vi alle sammen bidra i denne dugnaden.

Så skal jeg gjøre fortsette å gjøre mitt. Jeg skal følge opp flere sykkelveier, tryggere og mer sammenhengende sykkelveier, billigere bysykler og kampanjer gjennom de politiske organene som jeg representerer.