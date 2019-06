Bompengesatsingen er et gigantisk løftebrudd fra Frp

En eksostrio kan ta makten i Bergen.

PROTESTER: Nok er nok, sier mange bergensere om bompenger. byoutline Bård Bøe (arkiv)

Trygve Svensson Leder i Tankesmien Agenda

For en som er oppvokst i Åsane-køen, er det ikke så underlig at hverdagsbilismen har politisk kraft.

Men kombinasjonen av Trym Aafløy og Høyres sug etter makt var mer enn de fleste kunne forestille seg.

Hvilke partier er skyld i bompengepartiets vekst? Hvorfor har opprøret blitt så voldsomt?

Trygve Svensson. byoutline Privat

Lokale politikere og nasjonale politikere peker på hverandre. Arbeiderpartiet peker på Høyre, Frp peker på Arbeiderpartiet.

Det er like før det må skrives ut sykemeldinger for slitne pekefingre.

Sannheten er at absolutt alle partiene burde pekt på seg selv.

Også Frp, som tradisjonelt har vært mot bompenger, eier sin del av skylden. De har en samferdselsminister som pøser på med kostbare, bompengefinansierte prosjekter.

Samtidig nekter ministeren å utrede veiprising, som ville fjernet alle

bomstasjonene.

På de fleste områder er Frp for flat beskatning, som bompenger også er. Sånn sett er bompenger egentlig erketypisk for Frps økonomiske filosofi.

Men bompenger er upopulært. Og det er Frps filosofi å kjempe mot alt som er upopulært.

OMKAMP: Frp i Bergen har måttet bøye seg i bompengesaken på hjemmebane. byoutline Faksimile BT

Frp er nå det siste partiet som er hardnakket mot veiprising. Det er ikke en perfekt løsning, men likevel bedre enn dagens bomstasjoner, som kan ramme tilfeldig basert på hvor huset ditt ligger.

Veiprising gjør at man betaler for det man bruker.

Det ville skaffet balanse i spleiselaget. Enn så lenge settes det bompengerekord hver eneste dag, med Frp-driftende bompengestasjoner.

Mange velgere ser det som et gigantisk løftebrudd. Etter seks år i maktens korridorer er det også mange Frp-velgere som er desillusjonerte, som åpner et rom for nye bevegelser som bompengepartiet.

Det er sånn sett lett å forstå noe av bompengepartiets vekst. Det er også noe fantastisk, urnorsk over det hele.

I Frankrike er det gule vester, ramponering og slåssing. I Norge

danner man et parti og stiller til valg.

Bergen er en middelalderby, bygget for båter, hest og kjerre. Byen er ikke beregnet for at folk skal kjøre bil ut og inn av et lite sentrum.

Derfor dør folk tidligere enn de må, på grunn av luften de puster.

I en slik by bør man rett og slett ikke gå til valg uten ambisiøse svar på hvordan en skal kutte klimagassutslipp og lokal miljøforurensning.

Trym Aafløys program er ikke nødvendigvis direkte miljøfiendtlig. Men det er passivt på dette området.

SKADELIG: Bompengene er blant annet innført for å få ned biltrafikken i Bergen sentrum etter år med dårlig luftkvalitet. byoutline Eirik Brekke (arkiv)

Men Bompengepartiets enorme vekst er ikke det eneste oppsiktsvekkende som skjer i Bergenspolitikken akkurat nå.

Det får konkurranse av Høyres respons på bompengepartiets vekst.

Ved første, elendige sjokkmåling for Høyre (6,9 prosent) var Harald Victor Hove klar til å droppe bybanen til Sandviken, NHH og Åsane.

På andre sjokkmåling (16,9 prosent) var han klar til å samarbeide med bompengepartiet.

På tredje sjokkmåling (25,4 prosent) virket Hove ivrig etter å sende de fleste avtaler og langsiktige planer på bossfyllingen.

Høyrevelgerne må føle seg noe forundret om dagen.

De stadige skiftene har også skremt Høyres gamle venner Venstre og KrF stadig lenger bort.

Høyres Harald Hove har dermed skaffet seg et strategisk problem.

DUO: Høyres Harald Victor Hove og bompengepartiets Trym Aafløy kan måtte styre byen sammen etter valget. byoutline Alice Bratshaug og Bård Bøe (arkiv)

I intervjuer insisterer Hove på at han skal være byrådsleder og samtidig samarbeide med bompengepartiet.

Men det største partiet får som regel byrådslederen. Så kanskje byens neste byrådsleder – eller ordfører – heter Trym Aafløy?

Man kan lure på hva gamle, trygge Høyrekjemper som Victor Norman eller Kåre Willoch ville sagt om årets valg.

For mange bompengeparti-velgere handler det ikke nødvendigvis bare om bompenger. Det handler også om å sende et signal.

Sånn sett har protesten allerede lykkes: de etablerte partiene har slengt

seg rundt, og tilbyr nå i større grad svar på problemer bompengepartiet har pekt på.

Dette er grunnleggende bra. Det viser at politikere faktisk lytter til folk i Norge.

På forrige meningsmåling i Bergen var bompengepartiet større enn Høyre.

Den samme målingen viste at et sterkt bompengeparti, et svakt Høyre og et helt mikroskopisk Frp kan få flertall.

Så får vi se om velgerne faktisk ønsker seg en eksostrio i Bergenspolitikken.

Publisert 16. juni 2019 09:00

