Uten turisthyttene hadde ikke naturen vært så tilgjengelig for så mange.

Det er med forbauselse jeg leser innlegget til John Fredrik Wallace i BT 15.08. Jeg har i et langt liv oppholdt meg mye ute i naturen og i fjellene våre, og jeg har nettopp gått «Bergensstien» over fjellet fra Bergen til Oslo, midt i høysesongen.

På turen møtte jeg mange hyggelige mennesker, både norske og utenlandske, som gledet seg over at noen (DNT) hadde gjort naturen så tilgjengelig, at de kunne få oppleve norske fjell. Uten turisthyttene hadde ikke naturen vært så tilgjengelig for så mange.

Her vest, og på Hardangervidda, møtte jeg de fleste, men færre på rutene og de mindre ubetjente hyttene på Østlandet. På turisthyttene var det mye folk. Men ute på de T-merkede stiene gikk vi på ingen måte i kø.

På turisthyttene, både DNT’s og de private, betaler vi en rimelig penge for et flott opphold. DNT moderniserer og vedlikeholder turisthytter og T-merkede stier, slik at fjellet blir stadig mer tilgjengelig for oss alle.

Jeg opplever ikke fjellet som slitt, men vi må vel forvente at vi som bruker fjellet setter spor etter oss. Hvorfor skulle fjellet ligge der uberørt uten et fotefar? Og hvem skulle få sette disse fotefarene, bare oss som er norske?

Og turistnæringen, de tjener selvfølgelig penger. Dette skaper arbeidsplasser, samt at det er noen som møter oss der, og gir oss et tilbud og service.

Fjellet tåler uendelig mye mer «slitasje», og jeg vil oppfordre flere å gå ut og bruke naturen, gå fra hytte til hytte, og nyte opplevelsen. Det er plass til så mange flere turgåere der ute, både norske og utlendinger, og DNT og kommersielle aktører.