Denne regjeringen har gjort det vanskeligere for bønder.

Vestlandsbonden Eivind har et lite melkebruk med 14 kyr i Jordalen i Bergen. Han brenner for å lage trygg, norsk mat og ønsker å drive gården videre. Men Eivind har et problem. Vestlandsnaturen hindrer han fra å bli storbonde. Denne regjeringen har gjort det vanskeligere for bønder som Eivind.

Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har de siste ukene snakket høyt om den positive effekten som følge av at Frp har hatt styringen i Landbruksdepartementet. Nylig var han og hans forgjenger, Sylvi Listhaug (Frp), på besøk hos en bonde som jublende takket dem for 130.000 kr mer i inntekt denne regjeringsperioden. Jeg er glad på vegne av den bonden som sitter igjen med 130.000 kr mer enn tidligere. Det har han sikkert fortjent. Samtidig er jeg sint på vegne av Eivind Myrdal og alle de bøndene som har blitt fratatt tilskudd til fordel for at andre fikk mer. Det har disse bøndene ikke fortjent.

De siste ukene det pågått en definisjonskamp om virkeligheten i norsk landbruk. På den ene siden peker landbruksministeren og flere i de borgerlige partiene på et landbruk preget av inntektsvekst og optimisme. På den andre siden står småbonden på Vestlandet og kyllingbonden i Trøndelag. De opplever svak inntektsutvikling og forvitring av driftsgrunnlaget. Hverdagen til grøntprodusenten på Jæren, sauebonden i Indre Troms og melkebonden i Telemark er som natt og dag. Skal man forvalte sannheten om norsk landbruk må man erkjenne at den varierte naturen i Norge gir svært ulike muligheter rundt i landet.

Jeg vil derfor utfordre Dale og hans partifeller til å ta seg tiden til å besøke de mange bøndene som ikke har fått nyte godt av økte kvotetak, økte konsesjonstak eller fjerning av tak på tilskudd. Hvorfor ikke ta turen til melkebonden på Vestlandet som driver et småbruk med 14 melkekyr og eller sauebonden i Agder som driver bruk med 50 vinterforede søyer. De som ikke har anledning til å vokse til himmels og som dermed heller ikke har fått tatt del i inntektsveksten denne regjeringsperioden. Årsaken er ganske enkelt at regjeringen først og fremst har fremmet en landbrukspolitikk som er til gunst for de store gårdsbrukene.

Regjeringens politikk gjenspeiles også i en fersk spørreundersøkelse til stortingskandidatene i alle politiske partier. Her svarer svært mange av Høyre og Fremskrittspartiets kandidater at de ønsker en sentralisering av landbruket med større gårdsbruk. Dette skiller regjeringspartiene fra de andre politiske partiene, hvor et markant flertall svarer at de ønsker å bygge videre på dagens landbruk med fundament i små og mellomstore gårdsbruk.

Sittende regjering har heldigvis ikke fått flertall i Stortinget for store deler av landbrukspolitikken sin. Tvert imot har behandlingen av jordbruksmeldingen i denne stortingsperioden vist at partiene langt på vei har funnet en felles politisk plattform for norsk landbruk, på tvers av partilinjer. Denne håper jeg står seg, også de neste fire årene.

En bestevennstrategi i landbruket harmonerer dårlig med hverdagen på innsiden av fjøsdøren for svært mange bønder i dette landet. Mitt håp er at vi kan bruke de fire neste årene på å satse på videreutvikling av hele landbruket, ikke bare på de delene vi liker best.