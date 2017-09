Ordningen med midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere må avvikles.

Det sies at Bergen har ryggen mot Oslo og ansiktet mot verden. Bergen er en herlig inkluderende by, en sann verdensmetropol. Samtidig gjennomsyres norsk integreringspolitikk av en forventning til at innvandrere skal forlate Norge. Vi har begreper som første generasjons innvandrer og andre generasjons innvandrer, mens begrepet første generasjons nordmann ikke brukes.

Det påstås at norsk integreringspolitikk har feilet og ropes etter tiltak som mer bruk av midlertidig opphold, økt antall år før en kan få permanent opphold og norsk statsborgerskap, strengere regler for familieinnvandring og så strenge norsktester før man får statsborgerskap at selv stortingsrepresentanter vil slite med å bestå testen. Jo lenger innvandrere lever i midlertidighet og usikkerhet, jo vanskeligere blir integreringsarbeidet. Det er ingen som blir midlertidig integrert.

For å lykkes med integreringen må vi ta inn over oss at innvandrerne er kommet hjem. Kjennetegnet på en vellykket integreringspolitikk er nettopp at vi klarer å inkludere nye mennesker i samfunnet vårt, og tillate at de får kalle dette sitt nye hjem. En slik inkludering vil skape et varmere, rausere og tryggere samfunn.

Vi i Venstre mener at terskelen for å tilbakekalle statsborgerskap og oppholdstillatelse skal være høy og at statsborgerskap og oppholdstillatelse til barn, barnebarn og øvrig familie ikke skal tilbakekalles. Venstre ønsker også å tillate dobbelt statsborgerskap, men viktigere å gi barn som fødes i Norge av foreldre med flyktningstatus, rett til automatisk norsk statsborgerskap.

At flere generasjoner skal bli fratatt statsborgerskapet dersom en av besteforeldrene ikke var sannferdig da de i sin tid fikk opphold i Norge, er et grotesk eksempel på dårlig integreringspolitikk. Selv om du er født i Norge, er det ikke sikkert at du er norsk nok. Å drive slektsforskning er muligens blitt en risikosport for mange bergensere.

Lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag som hovedregel må få opphold dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år og ordningen med midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere må avvikles. Vi mener at retten til familieliv er grunnleggende, og terskelen for gjenforening av familiemedlemmer må senkes.