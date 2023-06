Kan ukrainernes motoffensiv lykkes?

Tre faktorer vil være avgjørende for om ukrainerne lykkes i kommende motoffensiver, eller om vi går mot en fastlåst, langvarig konflikt.

Ukrainske styrker ventes å prøve å ta tilbake store landområder i nærmeste fremtid. Bildet er fra kampene i Bakhmut i vår.

Tobias Sæther Forsker, Forsvarets høgskole

Tom Røseth Førsteamanuensis, Forsvarets høgskole

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et skifte i initiativ er i emning på slagmarken i Ukraina. Samtidig inntreffer en lenge fryktet demningskollaps i Sør-Ukraina. I løpet av sommeren vil ukrainerne forsøke å tvinge Russland ut av enkelte russisk-okkuperte områder.

Ukrainerne ønsker å skape militærstrategiske dilemmaer slik at Russland vil måtte prioritere sine ressurser til kontroll over enkeltområder som halvøyen Krym i sør og Donbas øst i landet.

En ukrainsk offensiv i Zaporizjzja vil endre kalkylene på russisk side fundamentalt. En vellykket offensiv her vil splitte Russlands landbro mellom Krym og Donbas.

Dette vil skape utfordringer for russiske forsyninger og gi problemer med å frakte soldater og militært materiell til Sør-Ukraina. Det ville også bedret ukrainernes posisjon til å ødelegge russisk militær infrastruktur og treffe troppekonsentrasjoner i disse områdene.

Russland får mindre operasjonell fleksibilitet, og geografisk nærhet ville også gjort at ukrainerne ville kunne true russiske posisjoner på Krym.

Den viktige Kertsjbroen mellom Krym og Russland vil i økende grad bli eksponert for missilangrep. Dette vil legge grunnlaget for på lengre sikt å ta tilbake halvøyen eller skape en gunstig forhandlingsposisjon.

Ødeleggelsen av demningen Nova Kakhovka har ført til store oversvømmelser i Kherson.

Det er viktig for Ukraina at den ventede offensiven gjenvinner territorier, men like viktig at denne oppnår en operasjonell, strategisk og politisk effekt utover dette. Det vil si: Ukrainerne søker å endre forutsetningene for krigens videre gang.

Vi kan vente at Russland svarer med å eskalere gjennom å skape kriser. Demningskollapsen er sannsynligvis utført av Russland med mål om å forstyrre motoffensiven ved å tvinge Ukraina til å håndtere en katastrofe.

Dette vil også lette russisk forsvar av frontlinjen avgrenset til Zaporizjzja og Donbas – og frata Ukraina muligheter i Kherson. Ved kjernekraftverket kan potensielt en ny slik krise oppstå.

Den strategisk viktige Kersjbroen forbinder den russisk-kontrollerte Krymhalvøyen med fastlandet.

Vi må forvente at Ukraina vil fortsette motoffensiven. For ukrainerne vil det å være angripende part føre til økte tap i bytte for territoriell gjenvinning. Samtidig skaper slike seire tro på at det er mulig å vinne en begrenset eller full seier.

Om ukrainerne mislykkes i slike fremstøt, vil det være en kraftig realitetssjekk. Store mengder materiell og personell vil være oppbrukt og må bygges opp igjen. Ukrainas partnere vil i økende grad spørre om frigjøring av territorier er mulig.

Russland har ikke lyktes med å ta territorier i Ukraina utenfor Donbas siden fullskalainvasjonen mistet fremdrift i mars 2022. De har hatt svært høye tap siden i fjor høst.

Ifølge britisk etterretning har Russland nå mistet initiativet i Donbas. Russland er kun i stand til mindre taktiske angrep og å reagere på ukrainernes trekk. Russland inntar forsvarsposisjoner langs frontlinjen, inkludert på Krym og i Donbas.

Tobias Sæther (til v.) og Tom Røseth jobber begge ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole.

Om ukrainerne lykkes, avhenger av tre faktorer:

1. Ukrainsk stridsevne og operasjonell kløkt

Et viktig element blir evnen til å overraske. Ukrainerne fremviste operasjonell klokskap da de drev de russiske styrkene ut av Kharkiv og Kherson. Ukrainerne står nå overfor en stor og komplisert operasjon som få hærer har vist at de mestrer.

Over tid har ukrainerne satt opp en rekke nye avdelinger som delvis består av veteraner og erfarne soldater, men antakelig i hovedsak av nyere mobilisert personell.

Nytt for disse er at de nå er trent opp i samarbeid med partnerland, og at de i betydelig grad er utstyrt med vestlige våpensystemer. Personellet i enhetene har også blitt skjermet fra slaget om Bakhmut.

Hvor gode og samtrente er de nyoppsatte ukrainske enhetene, og er nok materiell og ammunisjon på plass?

Byen Bakhmut i Donetsk, øst i Ukraina, ligger i ruiner etter harde kamper gjennom hele våren.

2. Russisk respons og evne til fleksible defensive operasjoner

Selv om russisk side i stor grad er uttømt for offensiv kampkraft, har Russland forberedt flere lag med forsvarslinjer, og drevet omfattende minelegging.

Russland har ifølge det britiske forskningsinstituttet RUSI vist seg mer kompetent her. De pågående angrepene fra ukrainsk side søker å finne svakheter langs de russiske forsvarslinjene.

Moskva kan også reagere ved å mobilisere mer personell, som etter hvert kan gi militær effekt.

3. Flaks og tilfeldigheter

Dette omfatter blant annet værforhold og andre ukontrollerbare faktorer. Krig innebærer usikkerhet.

Våpenleveransene til Ukraina har betydning fordi de spiller inn i den aller viktigste faktoren for om ukrainerne lykkes eller ikke.

Vestlig teknologi styrker ukrainsk stridsevne gjennom økt kvalitet, og er dessuten en styrkemultiplikator som kan bedre samvirke mellom forskjellige stridsenheter.

En motoffensiv vil vare lenge og ha forskjellige faser. Ukrainerne avventer full igangsetting til de er rimelig sikre på å ha tilstrekkelig stridsevne – nok våpen, ammunisjon og samtrening – til å ha realistisk sjanse til å lykkes. De vet godt at mye står og faller på motoffensiven.

I et scenario der Ukraina feiler, og uttømmer sine offensive muligheter, øker sannsynligheten for en lang og mer statisk konflikt, med påfølgende politiske dragkamper i Europa.

Les også Stoltenberg: – Vi lever i en skjebnetid

Ukrainerne ønsker å skape så store operasjonelle og strategiske problemer at Russland varig mister stridsevne på slagmarken i Ukraina. De står overfor en aktør som er villig til å eskalere med å skape kriser og true med atomvåpen.

Det vil gjøre at ukrainerne over tid svekker grunnlaget for russisk kontroll over ukrainske områder, og åpner opp for nye ukrainske motoffensiver. Det er mye å håpe på, men slett ikke umulig.

Militære seire kan også skape politiske gnisninger i Moskva, ta bort fokus fra krigen og spille i Ukrainas favør.

Europa går en spennende og viktig tid i møte. Ukrainas partnere vil tolke motoffensivens utvikling som indikasjon på om ukrainerne evner å fortsette frigjøringen, eller om krigen går inn i et mer fastlåst spor.

I løpet av høsten har vi trolig svaret. Offensiven blir avgjørende for videre strategi både i Moskva og vestlige hovedsteder.