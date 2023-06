Impotent – eller inkompetent?

Unge menn bruker Viagra grunnet en forvrengt pornografisk virkelighet. Trenger disse mennene heller en realitetsorientering?

Det er urovekkende hvis unge menn heller tar Viagra enn å snakke om det, dersom de ikke får den opp etter en kveld på byen, mener Iben Midttømme. Hun har mastergrad i klinisk helsepsykologi og etterutdanning i seksualitet i psykoterapi.

Iben Midttømme Prosjektkoordinator i Skeiv ungdom og psykologisk veileder hos Nion.no

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Viagra reseptfri hjelper menn med å få, og beholde en ereksjon hard nok til å gjennomføre seksuell aktivitet», sier en forførende stemme mens dyp bass spilles i bakgrunnen. Slik åpnes podkasten «Snakk om sex», av og med lege Kaveh Rashidi.

Viagra er et potensmiddel som inneholder virkestoffet sildenafil. Tidligere har det vært reseptbelagt, men i 2020 ble Viagra, som første legemiddel i Norge, godkjent som reseptfritt medikament med veiledning. Og så vidt jeg vet; det første legemiddelet som blir brukt som sponsor i en podkast.

Mange menn bruker Viagra uten egentlig å behøve det, tror Iben Midttømme.

Veiledningen fra farmasøyt består av syv spørsmål om pasientens eventuelle sykdommer og andre medikamenter. Her stopper det. Det blir ikke stilt spørsmål om hvorvidt rusbruk kan ha påvirket ereksjonssvikten, om det har skjedd gjentatte ganger, hvor lenge det har pågått, om pasienten er under mye stress, eller om psykisk sykdom.

Ettersom de fleste unge menn ikke har noen somatiske årsaker til impotens, er dette påfallende. Den vanligste årsaken er derimot gjerne nervøsitet og prestasjonsangst.

En sexologisk tommelfingerregel er at dersom mannen klarer å oppnå ereksjon alene, eller morgenereksjon, er dette en indikator på at problemet ikke er somatisk. Dette blir det heller ikke stilt spørsmål om under veiledningen.

Nordmenns høye pornoforbruk blir tidvis presentert som noe seksuelt frigjørende, men i realiteten kan det virke seksuelt begrensende. Konsumering av porno fra ung alder kan skape forventninger som ikke stemmer overens med virkeligheten, ettersom de færreste har sex på et filmsett fullt av folk, med et manus innlært på forhånd. Sex og Samfunn rapporterer at hovedgrunnen til at unge menn bruker Viagra, er nettopp at de ønsker å prestere slik som det de ser i porno.

Gjennom pornografien har de gjerne fått et forvrengt bilde: at penis skal være gigantisk, knallstiv – og forbli slik lenge.

Når disse urealistiske og tidvis ekstreme inntrykkene bare er et tastetrykk unna og seksualitetsundervisningen er mangelfull: Handler det om impotens, eller bare inkompetanse om hva som er normalt?

Gjennom porno kan man få et forvrengt bilde: at penis skal være gigantisk, knallstiv – og forbli slik lenge, skriver Iben Midttømme.

Jeg synes det er en urovekkende utvikling hvis unge menn heller popper Viagra enn å snakke om det, dersom de ikke får den opp etter en kveld på byen. Det vi ser i porno, burde ikke være en standard for hvordan vi skal prestere, ettersom den staminaen vi presenteres for her, representerer de færreste.

Jeg frykter for at fri tilgang til Viagra kan bidra til å sykeliggjøre en helt normal tilstand. Det kan øke prestasjonspresset i sengen – og hemme den åpenheten rundt sex som vi så sårt trenger.

Følg heller rådet fra Kaveh Rashidi: – Snakk om sex.

Teksten ble først publisert i fagtidsskriftet Dagens Medisin.