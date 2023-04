Byrådet forholder seg passivt til Ringveg øst

Dette prosjektet er avgjørende for byluften, næringslivet og hele vestlandsregionen.

Mens utbyggingsdirektøren i Statens vegvesen kaller Ringveg øst et prioritert prosjekt, snakker byutviklingsbyråden om Bybanen. Det er passivt, mener innsenderen.

Magnus Thorsen 1. nestleder i Vestland FpU

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ifølge utbyggingsdirektøren i Statens vegvesen er Ringveg øst et prioritert prosjekt. Når sentrale myndigheter for en gangs skyld strekker ut en hånd, burde bergenspolitikerne gripe muligheten. Dessverre forholder dagens Ap-Venstre-byråd seg passivt til dette.

På spørsmål fra Frps Martine Jordana Baarholm om når byrådet vil gå i dialog med Statens vegvesen om prosjektet, vektlegger byråd for byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) først og fremst Bybanen til Åsane og den planlagte forlengelsen av Fløyfjelltunnelen som en løsning på byens trafikkproblemer.

At byutviklingsbyråden ikke vil jobbe for å flytte mer av regionens tungtransport vekk fra Bergen sentrum, er både overraskende og bekymringsverdig, skriver innsenderen.

Det er skremmende å høre at byråden ikke har større ambisjoner for Ringveg øst-strekningen Fjøsanger–Arna, som er avgjørende for gjennomfartstrafikken og situasjonen ved Danmarks plass.

Mange håpte på at MDG-exiten i fjor høst skulle åpne for mer sunn fornuft i byutviklingen. Derfor er det skuffende å se at venstrebyråden i praksis forvalter Thor Haakon Bakkes arv med oppstykkede, nedskalerte og usikre planer for Ringveg øst. Dette rimer dårlig med Vestland Venstres program, hvor de hevder de vil «prioritere sambinding av det nye fylket gjennom ein effektiv kyststamveg».

Magnus Thorsen er 1. nestleder i Vestland FpU.

Greit nok at Venstre rynker på nesen over Frps begeistring for privatbilen, men at byråden ikke vil jobbe for å flytte mer av regionens tungtransport vekk fra Bergen sentrum, er både overraskende og bekymringsverdig.

Det er spesielt viktig siden tungtransporten er den absolutt største kilden til veislitasje, og heller ikke lar seg elektrifisere på kort sikt. Tungtrafikken bidrar om lag like mye som personbiltrafikken til luftforurensning, selv om den bare utgjør om lag ti prosent av den totale trafikken. Selv om gjennomgangsfarten er en prosentmessig mindre andel av trafikken, burde betydningen for miljø og næringsliv veie tungt.

Mange håpte på at MDG-exiten skulle åpne for mer sunn fornuft i byutviklingen, skriver innsenderen. Han er skuffet over byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V).

Ringveg øst fra Fjøsanger til Arna er viktig for både byluften, næringslivet og hele vestlandsregionen. Dette er saker som borgerlige Venstre i gamle dager var opptatt av. Spørsmålet om Ringveg øst handler sådan i bunn og grunn om hva slags parti Bergen Venstre ønsker å være. Et aktivistisk nisjeparti à la MDG, eller et liberalt, næringsvennlig og borgerlig parti med grønt tilsnitt?

Det er selvfølgelig opp til dem selv. Vi i FpU og Fremskrittspartiet er for vår del tydelig på at Norges nest største by fortjener et anstendig ringveisystem av europeisk standard.