Dette er til alle mødre som får pes for å ta vare på seg selv.

Kristin Gjelsvik har åtte meldinger til mødre.

Kristin Gjelsvik Influencer

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Dette er så relevant, det vil aldri gå ut på dato, og det angår mødre spesielt. Jeg har selv fått meldinger om at jeg en dårlig mor, at jeg bruker for mye tid på meg selv, eller at jeg tilsynelatende har det for gøy. Og jeg har fått høre at jeg ikke er sammen med sønnen min. Noen tror det fordi jeg har sluttet å publisere bilder av ham.

Dette er frustrerende å høre.

Det er ingen hemmelighet at jeg er alenemor, og det er noe som gjør at jeg har behov for å bare være meg innimellom. For eksempel bruke påskeferien til noe annet enn å være mamma.

Denne går ut til alle mødre som får pes for å ta vare på seg selv og ønsker å prioritere litt egentid.

Du er ikke en dårlig mor hvis du:

1. Synes det er tøft og vanskelig i perioder.

2. Ønsker tid for deg selv.

3. Ønsker å reise bort fra barnet ditt/barna for en periode.

4. Synes det er kjedelig innimellom.

5. Synes det er overveldende, at det blir litt mye å takle av og til.

6. Kjenner behov for å være bare deg og ikke være mamma.

7. Uttrykker følelsene dine eller sier det høyt at det er krevende.

8. Blir sittende i bilen litt ekstra lenge før du henter i barnehagen.

Jeg vet at mange fedre bidrar mye. Men dette er til mødrene.

For det er kun mødrene som får passet sitt påskrevet, om de velger me time! Og det verste av alt? At det som regel er kvinner og andre mødre som er de verste når det kommer til momshaming!

Det viktigste vi kan gjøre, er å ikke shame andre for hvordan de er som mor.

Det er ingen andre i hele verden som kjenner barnet bedre enn mor. Jeg er verdens beste mamma til sønnen min, nettopp fordi jeg prioriterer litt egentid som gir meg mer overskudd når vi er sammen.

Husk at du er den beste moren for barnet ditt!

Teksten er basert på Instagram-innlegg.