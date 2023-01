Bygg studentboliger i Arna!

Når dobbeltsporet jernbane er på plass, er bydelen minst like sentral som Fantoft.

Togstasjonen i Arna er nylig pusset opp, i påvente av dobbeltspor og økt togfrekvens mellom bydelen og Bergen sentrum.

Johanna Fond UiB-student, leder Bergen AUF og ungdomskandidat for Ap

Even Sørland Bystyremedlem (Ap) og tidligere styreleder i Studentsamskipnaden

Tenk om det kan nytte, tenk om det kan nytte

Tenk om det kan nytte med sang

Kjære Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet!

Bergen er studenthovedstaden på Vestlandet. Studentene er en berikelse i bybildet og er med på å styrke kultur- og samfunnslivet i byen vår.

Arbeiderpartiet vil at Bergen skal fortsette å være en god verts- og etter hvert hjemby, for byens over 35.000 studenter.

Vi vil sørge for at kommunen fortsetter å tilrettelegge for trygg og god bolig i nærheten av studiestedene og kulturtilbudet.

Even Sørland og Johanna Fond mener alt ligger til rette for utvikling av Arna.

Byen vår utvikler seg, og studentene er en viktig del av den utviklingen. På 60-tallet var studentsamskipnaden i forkant av utviklingen og satset på at det ble universitet på Storetveit.

UiB ombestemte seg, og i snart seksti år har studentene på Fantoft og Natland bodd litt langt unna det meste. Med Bybanen ble Fantoft plutselig ganske sentralt, og det blomstrer i studentbyen.

Superhiten «Sammen for livet» fra 1985 har bidratt med inspirasjon til dette innlegget.

Når dobbeltsporet i den nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken kommer i drift, blir Arna bydel minst like sentralt. Alt er klart for en kjempespennende utvikling i vår forpost mot Østlandet. Alt som mangler er studentene.

De siste årene har samskipnaden nølt med å bygge utenfor sentrum. Men hvis Sammen satser nå, er det mulig å få til mange studentboliger for pengene. I flotte omgivelser, åtte minutter fra Bergen sentrum med høyfrekvent og pålitelig togforbindelse.

Med toget er det bare åtte minutter fra Bergen sentrum til Arna.

Trengs det flere nattavganger med toget? Et utested? Skulle vi hatt en flytende sauna med badebrygge innerst i Arnavågen? Det der finner vi ut av.

Alt vi trenger nå, er et svar:

Blir dere med, Sammen til Arna?

Sånn kan det skje, vi ser at det gror

Blir dere med, Sammen til Arna?

sammen til Arna, en sang og et ord

(Fritt etter «Sammen for livet»)