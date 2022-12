Vi er ikke en gjeng drittunger som skal drikke oss dritings

Russen hadde et stort problem. Nå er vi ekstremt takknemlige for at vi får et trygt sted å være.

Thea Moen Flølo reagerer på «uspiselig» innlegg om russen.

Thea Moen Flølo Russ 2023 og 2. nestleder i Vestland Unge Venstre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Lærer John Glenn Robertsen skriver i et debattinnlegg at russen ikke fortjener en eneste krone fra det offentlige, fordi de er mest en pest og plage (BT lørdag). Han mener også at oppførselen til russen er uspiselig. Jeg synes det han uttrykker i innlegget, er uspiselig.

I vår hadde russen et stort problem. Ingen tok ansvar for hvor russen kunne oppholde seg. Russen ble kastet vekk, dyttet bort og bannlyst. Dette er ikke greit.

Endelig har fylkeskommunen tatt grep og vil hjelpe russen. Russen har et sted å være. Å være i Hordnesskogen vil være en trygghet for russen, og stedet vil være godt inngjerdet.

Debattanten mener at fylkeskommunen ikke bør satse på russen, fordi de skal drikke seg dritings, dele dop og slåss i busser. Dette blir for dumt. Hans oppfatning er langt fra virkeligheten.

I mai samlet russ seg i Drotningsvik. Etter en drøy time måtte de forlate stedet.

Det er ikke snakk om at myndighetene skal være barnevakt for russen. Det er snakk om at fylkeskommunen har tatt et tydelig standpunkt og tilrettelegger for en trygg russefeiring.

Russen er ikke en gjeng med drittunger som har som mål å drikke seg døddrukne. Jeg synes det er veldig generaliserende å uttrykke at russen er de samme hvert år, det er de ikke.

Russen er forskjellig fra år til år. Noen år er de samarbeidsvillige, andre ikke. Ikke sett et stempel på russen om at de er en orgie av fyll og rør. Det er de ikke.

Hva synes du om russefeiringen? For mye festing Passe nivå på festingen For lite festing

Jeg er kjempeglad for at fylkeskommunen vil gjøre russetiden mest mulig trygg. For at russetiden skal være optimal, trenger russen hjelp. Forrige gang var det helt krise. Russen hadde ingen steder å være, mindreårige befant seg i bussringen, og andre eldre var også der. Ved at russen kan være i Hordnesskogen, skaper vi samhold og trygghet for russen.

Etter 13 års skolegang fortjener russen å ha en ordentlig og trygg feiring. Norsk russefeiring river ikke ned grunnleggende holdninger som grunnskolen gir.

Russen er ekstremt takknemlig for at de kan være i Hordnesskogen. Det er et skikkelig tiltak som er både nødvendig og viktig.

Jeg håper og tror at russen i 2023 kommer til å oppføre seg fint og vise sin takknemlighet til fylkeskommunen.