Få fortener ein slik attest som Roger Valhammer fekk frå Eirin Eikefjord.

Roger Valhammer varsla fredag førre veke at han går av som følgje av mistilliten frå eit fleirtal i bystyret.

Øygunn Leite Kallevik Skribent

Politisk redaktør i BT Eirin Eikefjord si oppsummering av byrådsleiar Roger Valhammer sin avgang 7. oktober var som ein drapsmann som ikkje forstår at offeret allereie er dødt, og gir det ti kuler i staden for ei.

Å bli samanfatta på dette viset gjer det nok ikkje enklare for rekrutteringa til politikken. Få fortener ein slik attest. Når nokon går av i det ordinære arbeidslivet, er det vanleg å få fram det positive ved personen, om mennesket har vore aldri så udugeleg.

Men politikarar skal tole alt.

KrF gjekk vel ikkje først og fremst ut av byråd av manglande tillit til Valhammer, men på grunn av samarbeidsproblem med andre parti, som BT sjølv skreiv 22. august? Med det dårlege utgangspunktet veljarane i Bergen gav Valhammer, står det respekt av at han har halde ut så lenge.

Å få fleirtal for Bybanen over Bryggen kan ikkje kallast flaks, men meir ein seier, skriv Øygunn Leite Kallevik.

Det er ikkje heilt sikkert at Bergen hadde kome betre ut av pandemien med det tidlegare bompengepartiet i spissen. Valhammer tok ansvar også den gong. Vi var redde og trong at politikarane var strenge, om det til tider var for strengt. Kriseleiing vil aldri vere enkelt, der avgjersler må skje i høg fart. Å kunne snu etter kritikk er meir ein styrke enn ein veikskap.

Å få fleirtal for Bybanen over Bryggen kan ikkje kallast flaks, men meir ein seier. Takk til Valhammer som gjekk av for å vise respekt og ansvar for barn som har lide stor naud. Ingenting kan vere viktigare å ofre makt for.

