Ikke les dette hvis du er komiker og redd for at du ikke får vitse med alt du vil

Det er mulig jeg er en lettkrenket pappa, men jeg har også full ytringsfrihet.

Aleksander Waage Helmersberg er far til Milla, som har Downs syndrom. Dette bildet ble tatt for noen år siden.

Aleksander Helmersberg Millas pappa

En roast er en spøkefull seremoniell hyllest, der en tilstedeværende hedersgjest får servert humoristiske fornærmelser, ros, bisarre sanne og usanne historier.

Så jeg tenkte at det kunne være interessant å se «Rikets Roast» på VGTV. Litt for å se hva det er, og sjekke om komikerne har kommet et steg videre, eller om de fortsatt velger å kverne på krenkekortet.

Helt fra starten får vi heldigvis en god og grundig introduksjon og advarsel i hva «roast» er. At dette er for de voksne tøffe gutta som tåler en støyt. Ikke noe for oss pingler med overfølsomt sinn.

Da vil jeg si til deg som har tenkt å lese videre, ikke gjør det om du er komiker og livredd for at du «ikke skal få lov å si det du vil».

Det må vi jo skjønne, at i komikerklikkens verden er det de som vet hva som er greit og ikke. Vi andre som synes det var litt sårt, ble lei oss, eller KRENKET, favorittbegrepet eller stridsvognen til enhver komiker, vi må bare se til å ta oss en bolle og holde kjeft.

Jonas Bergland forklarer spøkefullt at det ikke heter «dum» lenger, men «mongo».

Etter å ha hørt komikerlege Jonas Bergland sin roast blir jeg ordentlig betrygget på vegne av norsk helsevesen sin stand. Det er så kult at vi har en i helsevesenet som møter sårbare mennesker og tør å være seg selv. Som tør å være politisk ukorrekt og kan tenke selv.

Han er på en måte mannen i gaten i ordbruken, bare med høy IQ. Han vil aldri si til deg at du er dum, du kan bare være litt mongo en gang iblant ...

Så har du kommunist-satirikeren med dådyr-øynene, Dag Sørås. Hardtslående nordlending med veloverveid kritisk blikk på samfunnet. Han treffer gjennom sin musikalske legitimitet med sin vits der dårlig musikk beskrives som «Freddy Kalas med Downs».

Jeg kan helt klart se den. For har du Downs og høres ut som Freddy Kalas, da er musikken din ordentlig drit ...

Influenser Oskar Westerlin (til venstre) blir utsatt for «Downs» som skjellsord i roasten fra komiker Dag Sørås (til høyre).

Vel, det er mulig, igjen, at jeg er en overfølsom, lettkrenket pappa. Jeg er jo ingen komiker og kjenner ikke på deres smerte over å føle seg jaktet på, minimalisert, fordummet av folk rundt dem som ikke skjønner dem ... Hey, vent litt, her var det noe kjent. Minimalisert, jaktet på, latterliggjort. Legg på «møte fordommer», «umyndiggjort» og litt til, så kan jeg si at dette kjenner jeg godt til.

Et lite hjertesukk til dere, Jonas Bergland og Dag Sørås, samt dere andre som mener jeg er helt på trynet og rammet av krenkorama: Hadde dere vært like tøffe i trynet og kjørt samme vits en gang til på landsmøtet for Downs syndrom? Tør dere neste gang å bruke N-ordet, jødevitser og politisk ukorrekte vendinger rundt homofili i offentlighet?

Vel, da skal jeg love at dette blir siste hjertesukk fra meg. Kan dere ikke love det, skal jeg love at jeg aldri kommer til å holde kjeft, noen gang.

«Menneskene jeg jobber for, blir latterliggjort», skriver pappaen til Milla.

Ja, dere har full ytringsfrihet i å kunne si og vitse med alt. Men jeg har også full ytringsfrihet til å si dere imot. Til å si at det ikke kjennes greit uten å bli kategorisert og møtt med hersketeknikker – som at jeg «blir så lett krenket». For jeg blir ikke krenket, men saken jeg har brukt åtte år av min tid på, blir svekket. Menneskene jeg jobber for, blir latterliggjort. Fordommene forblir og blir styrket.

Jeg er nå i Wien invitert på en konferanse arrangert i FN-bygget der målet er nettopp er å fokusere på det jeg brenner for – at Milla og alle andre i hennes situasjon skal bli sett, hørt og respektert. Der målet er å fjerne fordommer og barrierer de og deres foreldre står overfor hele tiden.

Ord er noe som holder fordommene oppe og gjør at vi ikke får fjernet barrierene. Så om min kamp betyr at dere må jobbe litt hardere for føden, lever jeg godt med det!

