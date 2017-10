Vi risikerer at alvorlige sykdommer spres i befolkningen.

Papirløse får helsehjelp på hemmelig adresse i Bergen, står det i en artikkel i Bergens Tidende 18. september. Her kommer det frem at behovet for helsehjelp til denne gruppen er så stort, at det til tider er vanskelig å dekke. Dette fordi dagens lovverk gir personer uten lovlig opphold i Norge kun rett til «øyeblikkelig hjelp, og nødvendig helsehjelp som ikke kan vente».

Hva som går under definisjonen «øyeblikkelig hjelp», blir et skjønnsspørsmål og avgjøres av den enkelte lege. En doktoravhandling gjort av Rokkansenteret og Universitetet i Bergen (2014), viser at helsepersonell opplever det som umulig å skulle avgjøre hvem som kvalifiserer til å få hjelp. Selv om pasientens situasjon skal legges til grunn, blir gjerne behandlende lege og helsepersonells holdninger og erfaringer like avgjørende. Resultatet blir store forskjeller på hvem som får behandling for hva, og hvem som finansierer det.

I mitt arbeid som sosialarbeider har jeg sett hvor personlig skjønnsmessige vurderinger kan være. Det blir dermed feil å gjøre menneskers liv og helse avhengig av en slik vurdering. Denne forskriften bryter med FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, hvor en kan lese at «...enhver har rett til høyst oppnåelig helsestandard...».

Et annet poeng er at mange vegrer seg for å kontakte lege, av frykt for å bli avvist og med tanke på eventuelle kostnader. En konsekvens kan være at alvorlige sykdommer spres i befolkningen, eller at dårlig psykisk helse får alvorlige følger både for personen det gjelder og de rundt.

Doktoravhandlingen fra UiB viste også at helsepersonell opplever å skulle gjøre politiske vurderinger i strid med egen legeetikk som vanskelig. Leger plikter å hjelpe alle. Heszlein-Lossius som jobber som lege på senteret, uttaler at det å jobbe frivillig ved senteret er en politisk markering i seg selv. Hun peker på hvordan lovverket slik det er i dag forårsaker større utgifter for samfunnet enn nødvendig, ved at helseplager som kunne blitt forebygget eller behandlet tidligere, går over til å bli akutt og dermed enda mer kostbar å behandle.

Løsningen vil være en lovendring som gir papirløse og personer med lovlig opphold lik rett på medisinsk behandling. Flere nordmenn har allerede vist et stort engasjement for denne gruppen gjennom pengedonasjoner til helsesenteret.

Noen vil hevde at det er inkonsekvent å gi papirløse fulle helserettigheter, fordi det da kan oppfattes som noe bortimot lukrativt å leve som ulovlig innvandrer. I den grad noe menneske er ulovlig, er det staten Norge som gjør dem ulovlig. Dette ved å nekte dem å ta lovlig arbeid, og dermed gjør det umulig for dem å forsørge seg selv. Det er derfor bare rett og rimelig å kreve at norske myndigheter tar et større velferdsansvar for denne gruppen.