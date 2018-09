«Kvifor er det ingen som snakkar om kor dårleg det går med Venstre», og «Kvifor er det ikkje meir bråk når tala er så elendige» spør BT på kommentarplass 12. september.

Det enkle svaret kunne vore at Venstre-folk ikkje er mennesketypar som har for vane å bråka, men som heller søkjer makt og jobbar for ein betre skule, fleire arbeidsplassar og for å ta betre vare på miljøet. Det forklarar og litt av det kommentaren tek opp: Mangel på ein tydeleg profil og eigarskap til saker. Me brukar kanskje for mykje tid på å gjennomføra politikk framfor å delta i den offentlege debatten?

Eit litt meir utdjupande svar er at definisjonen av kva som er dårleg, er avhengig av kva som er normalt. Som BT sjølv skriv, har Venstre vaka rundt sperregrensa på fire prosent i fleire tiår, og i regelen har me vore over og under grensa annakvart år. Når Venstre fekk 4,4 prosent i valet i fjor, og slik kom over sperregrensa to val på rad, representerte det ein liten siger.

Venstre har etter valet lagt bak oss ein arbeidsam og krevjande periode: Regjeringssonderingar i fjor haust, interne drøftingar og vurderingar av kva samarbeidsform me skulle velja i denne stortingsperioden, regjeringsforhandlingar og regjeringsdeltaking. Og sjølv om gjennomslaga i regjeringsplattforma er store, er det få av oss som trudde at ein skulle få sjå den store gevinsten i form av veljaroppslutnad alt no.

Så er eg samd med BT i at mangelen på fanesaker er noko av den underliggjande forklaringa på kvifor Venstre ikkje er monaleg større. Sjølv om me både på overskriftsnivå og i dagleg arbeid over lang tid har hatt, og har, tre område me prioriterer og målber over alt anna: Skule, arbeidsplassar og miljø.

Dette er område det naturleg nok er hard konkurranse om eigarskapet til, og så langt har Venstre eit udiskutabelt uforløyst potensial i så måte.

Der Venstre er heilt unikt og viktig, er at me er det einaste sosialliberale partiet i Norge. Venstre tuftar all politikk på kjerneverdiar som toleranse, mangfald, fridom, fellesskap, internasjonal solidaritet og framtidsoptimisme. Skal fridomen vera reell for alle, må ein og vera fri frå nød, fattigdom og ulikskap. Den sosiale dimensjonen som til dømes forklarar kvifor Venstre alltid vil kjempa for tidleg innsats, ein sterk, offentleg skule og kamp mot barnefattigdom, fordi det handlar om fridomen til kvar enkelt.

Venstre er og rimeleg åleine om å vera eit borgarleg sentrumsparti fritt for særinteresser. Slik kombinerer Venstre det beste av begge sider i politikken.

Elles er eg sjølvsagt samd med BT i at folk burde snakka meir om Venstre, både når det går oss godt og når me, som no, er i motbakke på målingane. Og om ikkje andre vil, får me gjera det sjølve.