Kjøpesentrene er de nye torgene.

Kjære Anna Elise Tryti, byråd for byutvikling i Bergen. Jeg berømmer deg for ditt engasjement for å skape ny giv på Torget i Bergen sentrum, men du er fullstendig akterutseilt.

Dine romantiske drømmescenarier om trivelig handel blant fiskere i oljehyre og fru Andersens blomsterbod er nok dessverre passé og i beste fall et nostalgisk tilbakeblikk til en svunnen tid. Dagens oppvoksende generasjon vet nøyaktig hva de ønsker, og fisk er én av tingene de ikke vil ha. Moderne mennesker handler, så langt det lar seg gjøre, på internett, og de sosialiserer.

Jeg sier ikke at handel over disk er død, men vi nærmer oss med stormskritt, og da må man kikke mot helt nye typer torg, nemlig sosiale arenaer.

Utenfor sentrum har vi et dusin velfungerende torg som fokuserer på nettopp dette; Se på Lagunen, Sartor, Horisont og hva de nå alle heter, og samtlige tilbyr tak over hodet, gratis parkering, fersk fisk(!), nybakt brød, friske blomster og det siste albumet til Marcus & Martinus. Her kan vi bowle, gå på kino og ikke minst møte naboen.

Du glemmer hele essensen i en moderne livsstil, og du er i ferd med å bygge Norges og kanskje verdens største livløse imperium.

Jeg har forstått at du tenker å løse hele floken med å bygge bybanespor inn til Torget, men sorry ass; Som sagt må vi ønske tilbudet før vi gidder å reise, til tross for at vi tvinges til å finansiere hele fantasien din gjennom bompenger på vei til våre lokale kjøpesentre (torg), men det får være en annen diskusjon.

Sorry Tryti, dette er ikke noe å satse på!