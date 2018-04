Dette handler ikke om hvorvidt Assange er en «helt» eller en «manipulator».

Frode Bjerkestrand kommenterer i BT 11. april oppropet mot Ecuadors nylige beslutning om å hindre Julian Assange i å kommunisere med omverdenen. Som en av initiativtakerne bak oppropet, vil jeg gjerne kommentere noen av påstandene han kommer med.

Bjerkestrand skriver at vi som skrev under på oppropet burde velge våre «symbolhelter» med større omhu. Han hevder videre at det er «liten uenighet» om Assanges rett til å ytre seg, men at debatten ikke dreier seg om dette. Den dreier seg i stedet om Assanges «ansvar og status som idol».

Dette er en underlig påstand, all den tid den debatten som nå foregår nettopp er en respons på det nevnte oppropet, hvis eneste formål er å protestere mot det vi mener er en krenkelse av Julian Assanges menneskerettigheter.

Som kjent er det ikke bare helter og idoler som har krav på ytringsfrihet. Og den som vil være en prinsipiell forsvarer av ytringsfriheten, må særlig være beredt til å forsvare ytringer han selv ikke liker eller kan stå inne for. Det er ingen som har problemer med ytringer de selv er enige i.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.

Derfor handler denne saken ikke om hvorvidt Assange er en «helt» eller en «manipulator». Den handler heller ikke om hvorvidt Assange bør løftes frem som et symbol eller ikke.

Det den derimot handler om, er å forsvare de grunnleggende rettighetene til en mann som ikke bare er forfulgt av noen av verdens mektigste stater, med tilhørende etterretningsorganisasjoner, men som også i løpet av de senere år har mistet mesteparten av den støtten han tidligere hadde blant liberale journalister, skribenter og redaktører. Han er derfor i en mer utsatt posisjon enn noensinne og har desto større behov for beskyttelse og støtte.

Peter Nicholls, Reuters / Scanpix

Oppropet handler på ingen måte om å avvise all skepsis mot Assange som uberettiget. Jeg synes likevel det er urovekkende at så mange innflytelsesrike kommentatorer og skribenter, deriblant altså Frode Bjerkestrand, som følge av sin skepsis til Assange nå synes beredt til å overlate ham til sin skjebne. Han har seg selv å takke, skriver Bjerkestrand. Er ikke dette det samme som å gi blaffen i hva som skjer med ham?

Dette er i hvert fall holdningen The Guardians kommentator James Ball. I et nylig innlegg skriver han like ut at Assange nå vær så god har å overgi seg til britisk politi, uaktet at et slikt steg sannsynligvis vil medføre at Wikileaks-grunnleggeren om kort tid vil befinne seg i et amerikansk fengsel, kanskje på livstid.

Etter mitt syn er en kynisk innstilling av denne typen langt mer problematisk enn det oppropet jeg, og mange med meg, har skrevet under på. Jeg har i det hele tatt store problemer med å forstå hvorfor såpass mange synes å være mer opprørt over dette oppropet enn de er av Ecuadors drakoniske sanksjoner mot Assange.

Men som Bjerkestrand selv skriver: Vi lever i forvirringens tid.