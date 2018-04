Det virker merkelig at ansvarlige i Grieghallen og BFO mener at eneste løsning på problemet er å bygge om parkeringshuset i Grieghallen til ny sal med en kostnad på en milliard, istedenfor at BFO øver i Peer Gynt-salen.

Det sto i BT 30. mars i år at store kulturarrangement går forbi Bergen fordi det ikke er mulig å finne plass til dem i Grieghallen. Grieghallen er et flerbrukshus som i dag er delvis eid av Bergen kommune og Hordaland fylke.

Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) sin øving i hovedsalen er dessverre et problem som har vart i 40 år, uten at ansvarlige parter har klart å løse det.

I min tid som styremedlem ble Grieghallen ombygget ved at forretningsdelen ble avviklet og Grieghallen ble et kultur- og kongressenter. Avviklingen av forretningsdelen bar i seg stor usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter, ettersom overskuddet fra denne delen hadde subsidiert kulturdelen. Styret ble informert om at den nye Peer Gynt-salen for fremtiden skulle fungere som prøvesal for BFO. På denne måten sto man fritt til å leie ut hovedsalen til andre kultur- og kongressarrangement. Økte inntekter i denne sammenheng var ment å erstatte det en ville tape på avvikling av forretningsdelen.

Ikke lenge etter at Peer Gynt-salen var ferdig, ga BFO tilbakemelding om at de ikke ønsket å benytte denne til øving, de mente akustikken var for dårlig. Til min og manges overraskelse, var det ikke laget en avtale hvor Peer Gynt-salen inngikk som øvingssal for BFO. Dermed kunne de påberope seg gammel avtale hvor de i 1996 disponerte salen i ca. 145 dager til prøver. Til orientering er BFO et av få orkestre i Europa som kan benytte hovedsalen i et flerbrukskulturhus så eksklusivt til prøver.

Grieghallen må, etter min mening, derfor forhandle avtalen på nytt. Det kan ikke være i byens interesse at Grieghallen taper inntekter og byens befolkning ikke får oppleve store kulturoppsetninger. Å få tildelt en spilleperiode på 14 dager med planleggingstid på to år, burde ikke være så vanskelig.

Det virker merkelig at ansvarlige i Grieghallen og BFO mener at eneste løsning på problemet er å bygge om det forholdsvis nye parkeringshuset i Grieghallen til ny sal med en kostnad på en milliard, istedenfor at BFO øver i Peer Gynt-salen. Etter ombyggingen av Grieghallen, var hovedsalen ikke lenger kun for BFO og Festspillene. Dette burde avtalen med Harmonien for lengst tatt høyde for.

Ifølge BT hadde BFO 38 konserter i 2016. Dersom de hadde øvet i Peer Gynt salen, ville Grieghallen kunnet ta imot mange kulturattraksjoner som krever to-tre ukers gjennomføringstid. Gjennom samarbeid burde dessuten BFO kunne planlagt delt kapell noen uker i året, og på den måten frigitt hovedsalen.

Ifølge BT bidrar BFO med ca. 10–15 prosent av inntektene til Grieghallen i dag. Det synes klart at med en mer fleksibel bruk av Grieghallen ville årlige inntekter blitt betydelig større, og hensynet til BFO sine konserter ville vært godt ivaretatt. Da kunne Grieghallen kanskje redusert leieprisen noe, slik at flere kunne benytte salen.

Bergen trenger også en ny scenekunstsal, og Sentralbadet kan fylle den rollen dersom den blir planlagt på en god måte. I Sentralbadet vil en kunne ha fra 500–900 publikummere, og med en fleksibel bruk, hvor leieprisen er overkommelig, vil Sentralbadet fylle en viktig funksjon i byens kunst- og musikkliv.

Min forventning er:

1. Grieghallen inngår ny og fremtidsrettet avtale med Harmonien, slik det var forutsatt da Grieghallen ble bygget om. BFO øver ikke i hovedsalen.

2. Sentralbadet blir en fleksibel scene for mange brukere.