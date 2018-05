Jeg tror de fleste har godt av å jobbe før studiene, gjøre seg viktige erfaringer og få nye perspektiv.

Staten bør ikke premiere at unge venter med å studere, skriver Carl Lindbæk fra Høyres Studenterforening i BT 7. mai. Å starte studiene tidligere og komme tidligere ut i jobb vil være langt mer lønnsomt for samfunnet, mener han. Dette slutter BT seg til i sin leder 11. mai, men dette er et feilspor.

Lindbæk peker blant annet på at gjennomsnittsalderen for norske studenter var 28 år i 2016. Dette er faktisk lavere enn snittalderen i Europa, som ifølge Eurostudent-undersøkelsene er 29 år. I tillegg viser tall fra SSB at snittalderen på studenter i Norge faktisk går ned, og at over halvparten av alle studenter i Norge nå er under 24 år.

At folk begynner rett på studier, bør ikke være noe mål i seg selv, snarere tvert om. Spesielt om man er usikker på hva man ønsker å studere og bli, noe vi vet svært mange er når én av fire velger å bytte studier underveis. Ingen er tjent med høyere studielån, tapt arbeidsfortjeneste og erfaring. Dette er en reell utfordring Lindbæk ser ut til å ha ignorert.

Jeg tror de fleste bare har godt av å jobbe før studiene, gjøre seg viktige erfaringer og få nye perspektiv. Og så er det jo ikke sånn at man ikke bidrar til verdiskapning når man velger å jobbe før studier. Det er altså ikke et problem at folk utsetter studiene noe.

Vi skal også være forsiktige med å mene hva som er riktig for dem som akkurat er ferdig med videregående skole.

Jeg tror den norske inntaksordningen har et stort forbedringspotensial, men dagens ordning med alderspoeng er god. Den gir nemlig unge nye muligheter over tid uten at det går utover førstegangssøkerne.

Alderspoengene bidrar til at vi får større bredde i hvert kull og mer motiverte studenter, som er klare for å lære. Og vi får færre usikre studenter som opptar andres studieplasser.

La oss ikke forhaste oss ved å fjerne insentivene til å vente. Det tror jeg både kommer samfunnet og den enkelte til gode.