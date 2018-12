Men folk må vite hva de har krav på.

Skjeggkre er stadig mer utbredt i norske boliger, men er likevel et ukjent fenomen for mange. På kort tid har vi sett flere rettsavgjørelser der boligkjøperen retter krav mot selgeren etter å ha funnet skjeggkre i boligen. Hvilken betydning har skjeggkre for dine rettigheter som kjøper eller selger?

Skjeggkre er et insekt som kan forekomme i de fleste deler av boligen, typisk baderom. Skjeggkre tilføres boligen via naboleiligheter eller fra byggematerialer, pappesker og andre ting som bringes inn. Skjeggkre er ikke skadelig, men defineres som skadedyr fordi det for enkelte skaper ubehag og er vanskelig å fjerne dersom man først er rammet. I dag finnes ingen effektiv måte å fjerne insektene på, men det kan utføres tiltak for å holde bestanden nede.

Hvis boligen lider av en såkalt «mangel», kan kjøperen ha krav på utbedring, prisavslag, heving og/eller erstatning av selgeren. Dette forutsetter at kjøperen har reklamert i tide. Mangler som oppdages ved overtakelse, bør angis i overtakelsesprotokollen. Mangler som viser seg senere, må påberopes «innen rimelig tid» (i praksis ca. to mnd.) etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget dette. Boligkjøpere som har mistanke om skjeggkre, må derfor raskt varsle selger, og de bør engasjere sakkyndig som kan vurdere forholdet. Skjeggkre som først kommer etter overtakelsen, er naturligvis selger uvedkommende.

Brukte boliger selges normalt «som den er». Da foreligger det bare en «mangel» hvis selgeren har gitt ufullstendig eller ukorrekt informasjon av betydning for boligkjøpet, eller boligen er «vesentlig dårligere» enn kjøperen hadde grunn til å regne med. En selger som er kjent med at boligen har skjeggkre, må altså opplyse om det. Selgeren behøver normalt ikke opplyse om feil som er forsvarlig utbedret. Men det skal mye til for at selgeren slipper å opplyse om skjeggkre, ettersom dette vanskelig lar seg utbedre.

Skjeggkre er nattaktive insekter som skyr lys og kan holde seg skjult over lang tid. Skjeggkre kan derfor være vanskelig å oppdage. Selgeren kan likevel bli holdt ansvarlig hvis uvitenheten om forholdet var grovt uaktsom. Her må det foretas en konkret vurdering i hvert tilfelle, hvor man blant annet ser til hvor lenge skjeggkre har vært der, problemets utbredelse, og årsaken til at selgeren ikke kjente til dette.

Dersom selgeren har overholdt sin opplysningsplikt, foreligger det bare en mangel hvis boligen er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøperen kunne forvente. Her vektlegger domstolene blant annet om eksistensen av skjeggkre har påført kjøperen psykisk ubehag, og om boligens verdi er redusert. Boligkjøpere må i større grad akseptere at boliger har skjeggkre etterhvert som dette blir mer utbredt.

Kjøperen kan altså ha ulike rettigheter hvis boligen er solgt med skjeggkre, og dette er en mangel. I praksis gis kjøpere først og fremst prisavslag. Det utmåles til boligens verditap når man sammenligner boligens markedsverdi med og uten mangelen.

I tillegg kan kjøperen få dekket sine utgifter med å holde bestanden nede. Kjøperen kan ha krav på erstatning for utgifter med å kartlegge skadeomfanget og øvrig økonomisk tap. Erstatning for indirekte tap, som tapte leieinntekter, kan bare gis dersom selgeren har vært uaktsom. Enkelte forsikringsselskap har nå endret sine vilkår slik at skjeggkre uttrykkelig faller utenfor boligselgerforsikringen. Det kan få stor økonomisk betydning for selgere som mottar krav fra kjøper.

Den nye oppmerksomheten rundt skjeggkre får ventelig også andre virkninger i bransjen. Takstmenn må foreta grundig kontroll slik at skjeggkre om mulig oppdages før avtaleinngåelse. Entreprenører må bli flinke til å sjekke byggematerialer. Manglende etterlevelse kan resultere i søksmål fra ulike hold.