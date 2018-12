Historien om hvordan du og din datter ble møtt på helsestasjonen, har gjort sterkt inntrykk på meg kollegaene.

Kjære anonym mor til jente med spiseforstyrrelse. Takk for at du deler. Jeg arbeider som helsesøster i kommunehelsetjenesten og som lærer på helsesøsterutdanningen på Høgskolen på Vestlandet. Din beskrivelse av hvordan du opplevde at din datter og du ble møtt på helsestasjonen, har gjort sterkt inntrykk på meg og mine kollegaer i kommunehelsetjenesten, og kollegaer og studenter som skal bli helsesøstre på Høgskulen på Vestlandet.

Overvekt og fedme er en av vår tids store helseutfordringer, og det å forebygge overvekt og fedme er en viktig oppgave på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Som du også fikk informasjon om, så skal ikke barn slankes, men ved små justeringer og bevissthet rundt matinntak kan ofte en uheldig utvikling stoppes når barna er i vekst. Det er viktig å snakke med barn og unge om et sunt kosthold, fokuset skal være på god helse og en sunn og sterk kropp, ikke på kilo og utseende.

Vi kan ikke komme dit at vi ikke tør å ta opp temaet overvekt når det er nødvendig. Måling av høyde og vekt er et viktig mål for vekst og utvikling, og det er viktig at dette blir utført etter gjeldende retningslinjer. Når dette gjøres på en varsom og respektfull måte, fører ikke dette til spiseforstyrrelser.

Faksimile, BT

Etter at nye retningslinjer kom i 2011, har vi helsesøstre hatt fokus på hvordan vi skal ta opp temaet overvekt på god måte. Temaet er mye diskutert, og vi er mange som opplever at dette er utfordrende.

I helsefremmende og forebyggende arbeid er nettopp fokus på ressurser og mestring viktig. Et av målene med konsultasjoner på helsestasjonen er at foreldrene skal oppleve mestring i foreldrerollen. Dette var ikke tilfelle for deg og din datter, og det er klart at vi helsesøstre må arbeide med å forbedre oss på dette området.

Overvekt er et vanskelig og sårbart tema for de fleste. I møte med det overvektige barnet og familien er det viktig at en som fagperson har en respektfull, ydmyk og spørrende tilnærming. Vi skal hjelpe familien med å synliggjøre egne ressurser og utfordringer i prosessen mot varig endring av livsstil, og det er oppnådde endringer og ikke kilo som først og fremst skal vektlegges i oppfølging.

Det er foreldre som skal få veiledning i forhold til kosthold og endring av livsstil hos barn. På helsestasjonen og hos de yngste elevene på skolen bør dette ofte gjøres uten at barnet er tilstede, eventuelt at barnet er noe tilstede etter avtale med foreldre. Veiledningen må da være tilpasset barnets alder, med et positivt fokus på hva som er bra for kroppen og ikke en diskusjon om vekt og mat over hodet på barnet, slik du opplevde.

På helsesøsterutdanningen er videreutvikling av kommunikasjonsferdigheter i møte med barn, unge og foreldre et viktig tema. Vi har flere kommunikasjonsøvelser der studentene øver seg på å ta opp sensitive tema på en respektfull og varsom måte. Hvordan vi samtaler med barn og foreldre om overvekt, har vært tematisert flere ganger i høst og vi kommer også til å ta frem innlegget ditt for videre diskusjon.

Beskrivelsen din skal vi bruke både i kommunehelsetjenesten og på høgskolen for å øke oppmerksomheten på dette viktige og sårbare temaet slik at vi unngår for raske konklusjoner, for stort fokus på vekt og manglende tilpasset oppfølging.

Jeg ønsker alt godt til din datter og deg!