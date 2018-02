Nilssen og Ådnanes stiller fleire viktige spørsmål. Her er svaret mitt.

Laurdag 27. januar trykte BT «ei kontaktannonse» og «reklameplakat» om meg, Geir Flatabø, som enno ikkje har mista autorisasjonen.

Olaug Nilssen og Jens Helleland Ådnanes har i BT 1. februar ein del viktige og utfyllande kommentarar til kontaktannonsen.

Eg skal ta den siste utfordringa først.

Dersom BT spør meg korleis eg stiller meg til påstanden om at den «beste kuren for autisme er kjærleik, aksept og forståing», vil eg svare: Det er diverre ingen kur, men klart den beste og mogelegvis den einaste rette tilnærminga i mangel av noko betre.

I kontaktannonsen – slik det ofte er i kontaktannonsar – stiller fleire familiar og enkeltpersonar som sannhetsvitne. Dei har ynskt slik behandling og ikkje fått det annan stad, og Helsedirektoratets retningslinjer for kunnskapsbasert behandling presiserer at dei har rett til slik behandling.

Dette er ei etterlengta livbøye for personar med alvorlege sjukdommar og pårørande i full krise.

Dei vil ikkje prøve alt, men ingen av behandlingane har vesentleg skadepotensial, så dei vurderte at det verdt å prøve. Mogeleg har dei fått vite om behandlingsmåtane frå ein nabo eller ei tante, eller no også frå BT.

Når BT lagar ei så stor gratis kontaktannonse, burde dei truleg stilla fleire kritiske spørsmål. Avisa kunne til dømes teke med kostnadene, som belyser at ei slik tilnærming er langt rimelegare. Diett som behandling ved autisme kan spare samfunnet for millionar av kroner i kostnader til hjelpepersonell.

Kontaktannonsen ville blitt dobbelt så lang om BT skulle gått i detalj, og ville blitt mindre leseverdig. BT kan jo følgje opp om det er stor interesse for det om detaljar. Det er ikkje meir enn ein kan vente av ei respektabel vestlandsavis, jamfør Nilssen og Ådnanes.

Spørsmålet om i «kva grad kan oppleggene forsvarast etisk, med tanke på eventuell tvang mot personar som ikkje sjølv kan gjere greie for sine smerter eller sine ønske og behov?» er særleg interessant i desse dagar, då avsløringar om ulovleg tvangsbruk innan psykiatriske sjukehus på nytt kjem for ein dag.

Etter kvart har verda forstått at autisme kjem i ulike former, og utviklar seg på ulike måtar. Alle er ikkje slik Leo Kanner i USA, og Hans Asperger i Austerrike skildra dei på 1940-talet. Kan hende har dei aldri vore det, og kan hende er det grunnen til at aspergervarianten fjerna frå siste DSM, diagnoseklassifiseringa frå Den amerikanske psykiaterforening.

Betring kan ha mange ulike årsaker, og kome som følgje av mange ulike behandlingar. Men foreldre blir gjerne førespegla av spesialisthelsetenesta at ein ikkje kan forvente betring, fordi autisme er å rekna for ein medfødd arveleg tilstand, mogelegvis slik som cøliaki.

Sist, men ikkje minst, må eg takka BT for gratis fordekt kontaktannonse og reklameplakat, med mange lause trådar og spørsmål som ventar på svar.