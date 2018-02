Merkelig kritikk fra medlemmer av det gamle kaosbyrådet.

Det er vanskelig å vite om man skal le eller gråte når sentrale Høyre-medlemmer i det forrige kaosbyrådet kritiserer dagens byråd for å ta en tenkepause og fatte kloke beslutninger til det beste for Bergen, slik Henning Warloe og Hilde Onarheim gjør i BT 25. januar.

At det skal være noe kritikkverdig over byrådets tette samarbeid med velforeninger, vegvesen og fylke for å finne frem til den beste bybaneløsningen for Sandviken, må bety at ledelse i Onarheim og Warloes hoder betyr: «Vi vet best. Ikke plag oss med nye opplysninger».

Slik var det med eiendomsskatten i forrige periode. Til tross for advarsler fra økonomer, kuttet Høyre og Frp eiendomsskatten og kjørte økonomien i så bratt utforbakke at de rett før valget måtte slå fast at økonomien ikke var bærekraftig etter 12 år med Høyre-ledelse. De ble tvunget til å gjeninnføre eiendomsskatt på rekordhøyt nivå for å unngå totalhavari og harde kutt i tjenester til barn og eldre.

Vi støtter også byrådets ekstrarunde om Tveiterås skole. Både det forrige Høyre-byrådet og dagens byråd foreslo avvikling fordi bygningsmassen var så dårlig at Arbeidstilsynet varslet stenging.

Når det blant annet viser seg at den planlagte nye løsningen på Ulriken blir vesentlig dyrere enn først antatt, må det jo åpenbart være klokt å se ikke bare på rehabilitering av dagens spesialskole på Tveiterås, men sågar nybygg samme sted. Så kan byrådet sammen med ansatte og foreldrearbeidsutvalget gjøre en samlet vurdering av alle alternativene når de foreligger i mer konkret form.

Dagens byrådspartier Arbeiderpartiet, KrF og Venstre vil fortsette kursen som er lagt.

Så får Bergen Høyre fortsette å stå for rot, kaos og selvgodhet.