For noen er pappvinen den perfekte venn

DEBATT: Kanskje har Jan Brøgger det helt fint med sitt alkoholforbruk, men sånn er det ikke for alle.

DRIKKES MINDRE: Det overordnede målet med alkoholpolitikken er å gjøre det så dyrt og upraktisk å drikke alkohol, at det drikkes mindre. Det har Norge langt på vei lykkes med, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix

Eivind Helland Marienborg Osterøy

Publisert: Publisert 3. februar 2019 21:00

Jan Brøgger i Årstad Høyre skriver i BT 29. januar at et foreslått forbud mot pappvin er «tullete». Han viser til at forslaget kan redde 30 personer fra en tidlig død hvert år, men mener likevel at det er viktigere med innsats mot hjerneslag. Han mener også at vin er en del av norsk kultur, og at avhold er en personlig sak.

Det kan godt hende et forbud mot pappvin er et dårlig forslag. Det vil neppe være oppslutning om et slikt forbud. Sørgelig nok, kanskje. Det er i alle fall korttenkt og litt selvsentrert å kalle forslaget for «tullete».

Kanskje har Jan Brøgger det helt fint med sitt alkoholforbruk, men sånn er det ikke for alle. For dem som strever med å mestre alkoholen, er pappkartongen den perfekte venn – alltid til stede på benken, og det er usynlig hvor mye man har drukket før den er tom.

Eivind Helland Marienborg Foto: Privat

Mange faller ut av familieliv, arbeidsliv, og får livslange problemer som følge av alkoholbruken sin. Toppen av isfjellet er de 30 som hvert år dør tidligere enn de ellers ville.

Kanskje er et forbud mot pappvin upraktisk for Jan Brøgger. Men hvis det kan hjelpe andre som strever med det samme, kunne det kanskje være verdt det likevel?

Norsk alkoholpolitikk har over mange tiår vært sammensatt av små og store tiltak som hver for seg kanskje kan virke «tullete», men som til sammen utgjør en effektiv helhet. Forbud mot å drikke alkohol på offentlig sted, salgsslutt klokken 20.00, regler om plassering og merking av alkohol i butikken, promillegrenser, skjenkeregler, avgifter, reklameforbud – listen er lang.

Skal man forstå funksjonen til hvert enkelttiltak, må man forstå funksjonen til alkoholpolitikken som helhet. Det overordnede målet med alkoholpolitikken er, grovt oppsummert, å gjøre det så dyrt og upraktisk å drikke alkohol, at det drikkes mindre. Og det har Norge langt på vei lykkes med – i motsetning til mange andre land.

Det har tradisjonelt vært enighet om at alkoholpolitikken må balansere hensynet til komfort for dem som mestrer alkoholen, med omsorg for dem som ikke gjør det.

