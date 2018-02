Eldreomsorg skal ikke være en salderingspost.

I en kommentar 27. januar retter politisk redaktør Frøy Gudbrandsen kritikk mot Fremskrittspartiets prosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen. Kritikken baserer seg på redaktørens egne oppfatninger. Gudbrandsen glemmer imidlertid noe helt essensielt, nemlig kommunenes opplevelser av forsøket.

Kommunenes tilbakemeldinger er gjennomgående positive. For oss er det et tydelig signal at kommunalsjefen i Lillesand sier han ikke angrer en dag på at kommunen ble med i forsøket.

Selv Senterpartiets ordfører i Stjørdal var ute og roste prosjektet senest i forrige uke. Han var klar på at prosjektet ikke bare hadde forbedret rutinene for tildeling av tjenestene til de eldre, men faktisk også gitt kommunen flere nye årsverk. Hans egne ord var at dette ikke ville vært mulig uten prosjektet. Dette vitner om at eldreomsorgen i kommunen har kommet styrket ut av prosjektet.

Berit Roald, Scanpix

Statlig finansiering av eldreomsorgen er, og vil alltid være, Frps hjertebarn. For oss handler dette om at landets eldre skal få like gode tjenester uansett hvor i landet de bor. Dessverre vet vi at det ikke er slik i dag. Det er store forskjeller mellom hvor god omsorg eldre får i de ulike kommunene i landet. Det skyldes i stor grad at mens noen kommuner satser på eldreomsorgen, bruker altfor mange eldreomsorgen som salderingspost i kommunebudsjettet.

Gudbrandsen må for all del mene at det ikke er et mål å verne eldreomsorgen fra kutt eller sikre alle landets eldre like gode tjenester. Det er en holdning Frp aldri kommer til å støtte. Eldreomsorgen må skjermes fra kutt og nedskjæringer.