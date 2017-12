Kva rett har ein kommune til å utsetja borna for ein svært risikofylt skuleveg på E 16? Dette er eit svik mot borna.

Nylig ble det bestemt at over 200 skolebarn skal sendes med buss langs E16 i fire år, i stedet for å gå på skole i egen bygd.

Vaksdal kommune skal byggja nye skular på Dale og Vaksdal. I byggjetida har kommunen vedtatt å etablera ein erstatnings-/modulskule ved Stanghelle skule. Vedtaket inneber at 100 born frå Dale i alderen 5-13 år skal fraktast med buss to gonger dagleg kvar skuledag i to år på rasutsette og trafikkfarlege E16 til modulskule ved Stanghelle skule.

Deretter skal 120 elevar i den same aldersgruppa bussast frå Vaksdal til Stanghelle i to nye år på den same vegen. På folkemunne går vegen under det talande namnet «dødsvegen», og ordføraren har tidlegare uttalt til media om E16: «Vi må være forberedt på en katastrofe.»

Eg er sjølv bestemor til ei lita jente som framleis berre vil vera 5 år når neste skuleår tar til. Eg meiner at det er heilt uakseptabelt at kommunen utset borna, som er det kjæraste me har, for ein slik risiko og belastning i skulekvardagen sin.

Det er ikkje berre E16 det er knytt risiko til. Delar av området ved Stanghelle skule og sidevegen opp til skulen er rasfarleg. Seinast 7. desember midt i skuletida gjekk det to ras over vegbana. Heldigvis var det ikkje skuleborn i vegen. Einingsleiar for samfunnsutvikling uttalte seg slik då raset hadde gått: «Dette kommer ikke som noe sjokk. Vi vet jo at der er et rasfarlig område, og skolen har egne rutiner for ras. Sånn som i dag bruker de ikke deler av uteområdet grunnet fare for ras. Og noen ganger holdes barna inne på skolen.» Korleis i alle dagar kan kommunen finna det forsvarleg å auka barnetalet til meir enn det dobbelte ved Stanghelle skule når området rundt skulen er erkjent som rasfarleg?

I denne saka er det berre kostnader og utforminga av den nye skulen som har vore tema. Omsynet til borna har ikkje vore nemnd med eitt einaste ord i dei kommunale saksutgreiingane. Foreldra har ikkje fått uttalt seg. Borna sin representant etter plan- og bygningslova har ikkje fått uttalt seg, og vesentlege opplysningar om rasfare på området ved Stanghelle barneskule har ikkje kome fram i saksutgreiingane. Dette viser at dei folkevalde har fatta vedtak på eit mangelfullt beslutningsgrunnlag. Kommunen har sett vekk frå sentrale reglar i kommunelova, opplæringslova, plan- og bygningslova og dessutan FNs barnekonvensjon.

I foreldregruppa er det personar med spisskompetanse innan bygg og anlegg, modulbygg og økonomi. Dei har fått utarbeidd detaljerte planar for plassering av mellombels modulskule i borna sine heimbygder slik at ein kunne unngå bussing på farlege E16. Dette ville ikkje ha blitt dyrare, snarare tvert i mot.

I foreldra sitt forslag ligg det inne fullverdige modulbygg som oppfyller krava til isolasjon og ventilasjon i byggstandarden TEK17. Universell utforming er sikra ved at modulbygga vert ført opp i berre éi høgd. Det er ingen reguleringsmessige forhold som talar mot foreldra sitt forslag, og det er heller ingen regionale eller nasjonale interesser som vil verta berørte. Tilkomsten for kranar og transporten av modulane er også mykje enklare i foreldra sitt forslag enn på Stanghelle. Vatn, avløp og straum er lett tilgjengeleg.

Kva rett har ein kommune til å utsetja borna for ein svært risikofylt skuleveg på E 16 dei fire neste åra når det er fullt mogleg å finna andre og betre løysingar? Ved å trumfa gjennom modulskule på Stanghelle slik Vaksdal kommune her vél å gjera, viser kommunen at han gir blaffen i sine små innbyggjarar og deira behov for tryggleik på skulevegen og i skulekvardagen dei neste fire åra. Det er eit svik mot borna.