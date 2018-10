Kvinners seksualitet er ikkje nasjonens eigedom, kjærleik er ikkje eit brotsverk.

For kort tid sidan gjekk statsminister Erna Solberg og Venstres leder Trine Skei Grande ut og gav kvinner som hadde relasjon til tyske soldatar, kanskje fekk barn med tyske soldatar, ei orsaking utan atterhald. Dette var på høg tid. Kvinnene vart etter krigen utsett for forfølging, utan at det dei hadde gjort på noko måte var forbode.

For kvinnene og barna til desse, var konsekvensane dramatisk. Tap av statsborgarskap, deportering og trakassering i ulike former. Mange levde eit liv i skam. Familiar vart merkte. Under og etter krigen vart det fødd 12.000 barn med tysk far og norsk mor. Det er altså ganske mange familiar dette gjeld. Ikkje minst er det mange her i Bergen. Mange «tyskarjenter» tok nok imot samfunnets aggresjon etter krigen fordi dei hadde låg sosial status, for eksempel som kvinne og einsleg mor. Til samanlikning var det mange familiar som hadde samhandla med okkupasjonsmakta, og skapte seg solid økonomisk gevinst på dette, dei fleste i denne gruppa levde vidare som før.

Krig er ein unntakssituasjon, men vi må ha forventningar om at etterkrigsoppgjer skal fungere etter rettsstatlege prinsipp; for eksempel ingen dom utan lov osv. Det er skrive mange bøker om dette, både sakprosa og skjønnlitterære skildringar. I etterkant kan vi jo sjå at mykje burde vore gjort annleis. Så seint som på 80-talet var kvinner som hadde tapt statsborgarskap nekta å besøkje familie i Norge.

Stig Breistein formidlar tankegods som sikkert var mainstream etter krigen, men som vi i dag bør leggje bak oss. Kvinners seksualitet er ikkje nasjonens eigedom, kjærleik er ikkje eit brotsverk.

Stig Breistein bidrar i sitt BT-innlegg med påføre ei sårbar gruppe skam nok ein gong. Alle, også styresmakter, kan gjere feil, men det å prøve å rette opp urett, står det respekt av.

Vi trur mange er glad for innsatsen til statsminister Erna Solberg og partileiar Trine Skei Grande i denne saka.