Det trengs mer enn et julemarked, en lysfest og en torgdag for å frelse sentrum.

Sentrumshandelen går ned, ifølge BT 28. oktober. Sentrumsgeneral Steinar Kristoffersen gjør hva han er betalt for, klager og anklager. Han vet med sikkerhet at såkalte bilbaserte kjøpesentre er årsaken til at det handles mindre i bykjernen. Hans «analyse» støttes av byråd Julie Andersland.

Jeg bruker bil de fire kilometerne fra bopel i Mathopen til kjøpesenteret Vestkanten. Forleden ukehandlet jeg så det fylte tre kasser, tunge og breddfulle av dagligvarer fra Obs-en, litt polvarer og noe småtteri fra apoteket. Gi meg Venstre-alternativet til min bilbaserte Alt-på-én-tur-operasjon.

Jeg har fulgt utviklingen i Bergen vest tett, både som BT-journalist og beboer. Bydelen som knapt eksisterte før 1970, demonstrerer en herlig og løfterik vekstkraft. I helger og på ettermiddagstid fylles kunstgressbaner og idrettshaller med aktivitet til seine kvelden. Vi er innhyllet i et nett av bussruter, og takket være motorveien går det bråfort med buss hvis vi må til byen.

Vi som tidlig på 70-tallet i bolignødens tid flyttet til de nye boligområdene i Bergen vest, ble ikke lokket hit av et kjøpesenter med parkeringsplasser så langt øyet kunne se, slik byråden og sentrumssjefen tror. Nybyggerne i Loddefjord ble betjent av to matbutikker.

Men næringsdrivende med blikket rettet fremover, så fort et marked for både klær og hvite-/brunevarer. Kjente bergenskremmere og multinasjonale kjeder installerte seg i komplekset som har vokst til dagens utgave av Vestkanten.

I nybyggerkoloniene nord i Åsane fulgte byutviklingen samme mønster på 70- og 80-tallet.

Kjøpesenteret Vestkanten er den romantiserte bygdebutikken i maksiutgave, et viktig sosialt treffpunkt innen gangavstand for tusener. Alt under tak med pratebenker, spisesteder, badeland, bibliotek, reisebyrå og butikker som dekker de fleste behov.

Er det noe du savner i byen vår? Skriv et innlegg i BT!

Vi drabantbybeboere er selvberget, og godt er det nå som vi mures inne av enda flere bomstasjoner. Fordyrende byturer lover godt for kjøpesentrene.

Det trengs mer enn et julemarked, en lysfest og en torgdag for å frelse sentrum. Venstrepolitikeren og sentrumsgeneralen tror flere boliger i sentrum vil blåse nytt liv i gamle handlemønstre. Men flyttestrømmen går ut av byen, og boligannonsene i BT avslører delvis hvorfor: Du skal ha lønn som en byråd, eie mye eller arve rikelig hvis målet er en adresse i sentrumskjernen.

Innsenderen arbeidet som journalist i BT fra 1973 til 2011.