I BT 27. november kan vi lese en artikkel om en stor flykonferanse, «Routes Europe», som skal arrangeres i Bergen våren 2020. Dette er Europas største møteplass for ruteplanleggere. 1200 delegater fra 100 flyselskap og 300 flyplasser skal samles i Grieghallen for å diskutere hvor flyene skal lande og lette i fremtiden.

Vertskapsbyen får vanligvis en økning i flytrafikken på ni prosent, kan vi lese. Skal vi rope hurra for det? Når vi samtidig vet at flytrafikken står for en stor del av utslippene som ødelegger miljøet?

I BT dagen etter, i artikkelen «Før måtte geologene ut på plattform, nå jobber de fra land», kan vi lese at Equinor gleder seg til å bore 3000 nye brønner de neste ti tiårene. Skal vi ikke redusere oljeproduksjonen?

PRIVAT

Et tredje eksempel på positiv vinkling på miljøskadelig atferd, er artikkelen «Mest optimisme i olje og gass», som sto i BT 30. november. Her sier tittelen alt.

Hvorfor er miljøet glemt? Når vi vet at miljøet er den største utfordring vi har nå?

Kan BT være litt mer kritiske når de publiserer saker som kan virke positive på kort sikt, men som er ødeleggende på lang sikt? Jeg mener mange saker nå må vurderes med utgangspunkt i hvilken innvirkning de har på miljøet. Vi må tenke på jorden som våre barnebarn skal arve.