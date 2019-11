Vi visste hva som måtte gjøres

Om 100 år er ingenting glemt.

OPTIMIST: Svein Skotheim tror partier som mener alvor i klimasaken til slutt vil få flertall i Stortinget. Bård Bøe

Debattinnlegg

Svein Skotheim Lysekloster

Vi visste hva som måtte gjøres. Vi visste at vi ikke tok forpliktelsene i Kyoto-avtalen og Parisavtalen alvorlig.

Vi visste at halvparten av svaret lå i energieffektivisering, energisparing og overgang til fornybar energi. Vi visste at vi måtte slutte å lete etter olje. Vi visste at vi måtte hente maten vår lenger nede i næringskjeden.

Vi visste at vi måtte få på plass en sirkulærøkonomi basert på gjenbruk og deling. Vi visste godt at billige klær var slaveri og at innendørs skihaller var idioti.

Vi visste at vi måtte gjenskape og beskytte økosystemer. Vi visste at vi langt tidligere skulle begynt å stemme på partier som mente alvor og ikke bare snakket.

Den store endringen på 2020-tallet som til slutt ga dem flertall i Stortinget, kom lovlig seint, men heldigvis ble det vei i vellinga når det først skjedde.

