Sånn oppfører man seg ikke på show

Ærlig talt, klarer dere ikke å legge fra dere telefonen i én time og 40 minutter?

TISSETRENGT: Til og med Hege Schøyen kommenterte oppførselen til publikummerne på fredag, ifølge innsenderen: «Var det godt å tisse? Jeg gidder ikke å gjenta alt til deg, altså.» Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Debattinnlegg

Anne Marienborg Råstølen, Fana

Forrige helg gjestet Linn Skåber, Hege Schøyen og Cecilie Steinmann Neess Grieghallen med ett fantastisk flott show. Ingenting å utsette på damene på scenen, men publikum ...

Til dere åtte-ni jenter som satt foran oss og kom midt i åpningsnummeret: Så fint at dere, til tross for at dere ankom 15 minutter for seint til forestillingen, hadde tatt dere tid til å handle i baren og kom bærende på masse vin og øl.

Det tok selvsagt tid å få alle dere på plass i mørket. Dere måtte holde hverandres glass, slik at alle kunne få satt seg. Dette ødela hele åpningsnummeret for radene bak. Siden dere var så sene, fikk dere ikke med dere opplysningen om at det var forbudt å filme, så når dere endelig var nede i setene deres, halte dere frem mobilene og filmet ivrig.

Saksopplysning: Mobiltelefoner lyser i ett mørkt rom. Ja, helt sant, de lyser opp, slik at alle oss på radene bak kunne se filmingen og at dere tok dere god tid til å poste det på sosiale medier. Mens mobilene fremdeles lyste.

Showet skulle vare i én time og 40 minutter, uten pause. Dette var altfor lenge å sitte i ro for mange i publikum, så etter 10 minutter begynte folk å gå på do. Hele rader måtte reise seg, og ingen fikk sett noe.

Til og med Hege Schøyen kommenterte det, da hun midt i en monolog ble forstyrret av en av dere som bare måtte på do etter 13 minutter, og veldig indiskret jobbet deg tilbake til plassen din: «Var det godt å tisse? Jeg gidder ikke å gjenta alt til deg, altså.» Jeg for min del håper du skammet deg.

Og skam dere andre som stadig måtte sjekke mobilene deres og oppdatere sosiale medier. Ærlig talt, klarer dere ikke å legge fra dere telefonen i én time og 40 minutter? Hva i all verden er det som kan skje på Snapchat, Facebook eller Instagram som er så viktig at dere ikke kan vente i én time og 40 minutter for å sjekke det?

Var det Tyrkias invasjon av Syria? Statsbudsjettet? Neppe. Telefoner lyser opp lang vei, som sagt, og det er lett å se hva dere gjør der.

Hvorfor betaler dere 600 kroner for en billett til ett show i Grieghallen, når det dere gjør der er akkurat det samme som dere ville gjort hjemme i sofaen en fredags kveld; drikke vin, sjekke telefonen hvert femte minutt og inn imellom gå på do?

Om du vet at du må sjekke telefonen hele tiden, og ikke klarer å sitte stille en time og 40 minutter uten å tisse, bli hjemme neste gang, da vel.

Det er mye billigere for deg, og mye mindre irriterende for oss som har lyst til å more oss med ett show på en fredagskveld.

Publisert 19. oktober 2019 07:40