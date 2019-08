Mest ærleg å melda seg ut?

Mange hundre tusen medlemmar i Kyrkja har ikkje ei gudstru.

TRU: Over 50 prosent av innbyggjarane i Noreg har ikkje ei gudstru, skriv Harry Lunde. Scanpix

Debattinnlegg

Harry Lunde Medlem i Human-etisk forbund

I desse dagar har medlemmer av Den norske kyrkja motteke valkort til kyrkjevalet. Grunnlaget for røysterett ved kyrkjevalet er at du er medlem av Kyrkja og er 15 år eller eldre.

Truleg vart du innmeldt heilt utan å vita om det gjennom dåpen, for dei fleste sin del då dei berre var nokre månader gamle. Ved kyrkjevalet i 2015 var valdeltakinga om lag 15 prosent, totalt 520.000 røyster.

KYRKJEVALET: Harry Lund oppfordrar ikkje-truande til å melda seg ut av Kyrkja. PRIVAT

Ei svært låg valdeltaking samanlikna med kommune- og stortingsvalet. Dette betyr at om lag 2,750 millionar kyrkjemedlemmer med røysterett, eller 85 prosent, ikkje brydde seg om valet eller kven som skulle bestemma i Kyrkja.

Kva gjer du med valkortet ditt i 2019? Undersøkingar viser at over 50 prosent av innbyggjarane i Norge ikkje har ei gudstru. Av dette følgjer at mange hundre tusen medlemmer av Kyrkja heller ikkje trur på den kristne bodskapen.

Dersom du er i den store flokken av kyrkjemedlemmer som ikkje trur på ein gud, vil det ikkje vera mest ryddig og ærleg å melda seg ut av Kyrkja? Kanskje du skulle klikka deg inn på kirken.no og finna det rette skjemaet?

Publisert 28. august 2019 16:27