Nå må vi bare akseptere at vi kommer til å tape penger

Jeg har en oppfordring for å hjelpe små og store arrangører.

Det er kun de aller største konsertaktørene som har økonomi til å takle krisen. Det er opp til oss alle å tenke på dem som sørger for liv og røre i nærmiljøet, oppfordrer Henning Olsen. Foto: Privat

Henning Olsen Elverum

Et arrangement jeg skulle på neste fredag er flyttet, min datters teaterforestillinger med den lokal kulturskolen er avlyst og konserter avlyses i fleng.

Trenger du å få din billett refundert? Tenk deg om. For om vi nå ser et ras av konkurser og opphør, hva vil skje da?

Jo, de pengene du krevde tilbake, får du sannsynligvis ikke brukt på noe tilsvarende på lang tid. For går én arrangør konkurs, er det en mindre til å arrangere fremtidige konserter.

Jeg kjenner folk som arrangerer konserter og festivaler etter «break even»-prinsippet. Det er disse som kommer til å slite. Flybilletter til artister og depositumer er ofte allerede betalt.

Men det gjelder jo også mindre idrettslag, revyer, teatergrupper og sikkert flere. Som allerede har hatt sine utlegg, og som trenger de inntektene billettene genererer.

De pengene du og jeg har betalt for en billett, har vi jo allerede bestemt oss for at vi kan bruke. Det er kun de aller, aller største, som for eksempel Live Nation, som har forsikringer og en økonomi til å takle slike ting.

Om du kan tåle et tap på noen hundrelapper her og der, hjelp arrangørene og la dem beholde kronene. De har allerede hatt sine utgifter. Og har man flaks, så blir billettene gyldige seinere.

Det er muligens en brannfakkel, dette, men jeg bekymrer meg for tiden etter at viruset er under kontroll. Jeg er ikke hypp på å måtte sitte å tvinne tomler fordi alt er stengt eller konkurs, og det ikke skjer noe.

