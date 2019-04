Hva skal vi med et Arbeiderparti som ikke står opp for arbeidsplassene våre?

DEBATT: Arbeiderpartiet viser at de ikke kjenner sine velgere, medlemmer eller fagforeningene hvis de på sitt landsmøte velger å snu ryggen til den tradisjonelle enigheten om norsk oljepolitikk.

UVANLIG OPPFORDRING: Arbeiderpartiet bør lytte mer til fagforeningene, skriver Høyres Harald Victor Hove og Silja Ekeland Bjørkly i dette innlegget. Foto: Vestland Høyre

Harald Victor Hove Høyres byrådslederkandidat i Bergen

Silja Ekeland Bjørkly Høyres fylkesordførerkandidat i Vestland

Publisert: Publisert 5. april 2019 10:38







Det er avgjørende for det norske velferdssamfunnet og arbeidsplassene våre at de største partiene sørger for trygge rammer for landets aller viktigste næring.

Norsk industrieventyr har skapt verdens beste velferdssamfunn. Vi er verdensledende i våre fagfelt og eksporterer varer verden over. Vi har laks, kveite, stål, aluminium, olje og gass. Listen er lang, og mye av dette skal vi leve av også i fremtiden. Da har de store partiene i politikken et spesielt ansvar for å sørge for at industrien kan planlegge for fremtiden. Uten denne forutsigbarheten er det helt umulig å legge til rette for at den største næringen vår kan lede oss inn i en grønnere fremtid.

Norge er avhengig av en industripolitikk som ruster Norge for fremtiden, og som bidrar til å videreutvikle velferdssamfunnet. Da er det siste vi trenger et Arbeiderparti som vender ryggen til landets viktigste næring. Det er sterke krefter på Arbeiderpartiets landsmøte som vil sette en sluttdato for oljeutvinning, endre oljeskatten og fjerne leterefusjonsordningen.

213 av 300 delegater kan risikere å si nei til konsekvensutredning i nord.

Les også Les BT-kommentator Jens Kihls syrlige kommentar om Ap-landsmøtet: «Små barn av staten»

Olje- og gassindustrien er ikke bare den viktigste næringen vår på grunn av alle arbeidsplassene og inntektene som følger med, men også på grunn av teknologien som ligger der. Det er ingen tvil om at norsk olje og gass kommer til å være viktig også for at vi skal nå klimamålene satt i Parisavtalen. Det internasjonale energibyrået, IEA, viser i sine prognoser at hvis vi skal nå klimamålene våre, må omtrent en tredjedel av verdens energibehov dekkes av olje og gass. Slutter vi å produsere olje og gass i Norge, er det ikke ren energi som vann- eller vindkraft som kommer til å erstatte det, men skitten kullkraft fra Asia eller Øst-Europa.

OMSTRIDT: Skal Norge utrede oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja? Det er et av de store stridsspørsmålene på Aps landsmøte i Oslo denne helgen. Bildet viser Mosken og Lofotodden sett fra Værøy i Lofoten. Foto: Jan Tomas Espedal (arkiv)

Heldigvis stopper det ikke der, for oljeteknologien kan brukes i havet for å utvinne mineraler som er avgjørende i det grønne skiftet. Ingeniørene som har utviklet Johan Sverdrup-feltet kan i morgen utvikle nye havvindløsninger. Hydro produserer verdens mest miljøvennlige aluminium og er en særstilling til å kunne kutte utslipp i Norge og ute i verden. Dette er bare et lite utvalg av alt det spennende som utgjør det norske industrieventyret, men det er disse kompetansemiljøene som Arbeiderpartiet setter i fare for å ikke lenger ha livets rett i Norge. Vi trenger industrien for å sikre oss for fremtiden.

Tidligere næringsminister fra Arbeiderpartiet, Odd Eriksen, er bekymret for at partiet ikke lenger er opptatt av å skape og fordele, men heller bare å fordele. Han, i likhet med oss, savner et Arbeiderparti som står opp for industrien og den verdiskapingen som skjer der. Roar Abrahamsen, den mektige lederen av Fellesforbundets avdeling 5, har meldt seg ut av Arbeiderpartiet etter 30 år. Han ser med bekymring på at Arbeiderpartiet ikke lenger velger å stå opp for alle arbeidsplassene i oljeindustrien.

Varsellampene burde blinke når store, mektige industriprofiler fra Arbeiderpartiet uttrykker en så stor bekymring for hvilken vending partiet tar. Hva er Arbeiderpartiet hvis de ikke står opp for arbeidsplassene til folk?

På landsmøtet har Arbeiderpartiet et ansvar som går på tvers av partigrenser. De har et ansvar for å sikre forutsigbarhet til næringslivet. Da kan ikke Arbeiderpartiet miste bakkekontakten. De må finne seg selv igjen og lytte til industrien, medlemmene, fagforeningene og velgerne.

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg