Når posten ikke skal frem

DEBATT: Opp mot 3000 postbud i Norge kan miste jobben som følge av sentraliseringen av posttjenestene.

LANG REISEVEI: Mange har lang reisevei til post i butikk, og ofte er tilgjengeligheten til et postkontor mye mindre i distriktene enn i byene, skriver innsender. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Marlen Foseid Bergen

Fra 2020 kan du måtte regne med å vente ekstra lenge på å få posten levert. Ruteklargjøringen av posten blant annet i Stavanger og Bergen skal fra september av i år sentraliseres til Lørenskog utenfor Oslo. Dette, pluss redusert postombæring, kan føre til at mellom 1500 og 3000 postbud i Norge mister jobben.

I tillegg vil den nye postombæringen føre til redusert sending og levering av medisiner, og redusert pakke- og avisdistribusjon (lokalavisene skal deles ut tirsdag, torsdag og lørdag).

Mange mener dette vil ramme personer og bedrifter i distriktene hardt og på sikt føre til fraflytting og ytterligere sentralisering. Argumentet for å redusere postombæringen er at 90 prosent av posten kan digitaliseres, slik at grunnlaget for postombæringen mer eller mindre er blitt borte. Dette er bare delvis sant. Fremdeles er det svært mange som ikke bruker digitale tjenester. Det er heller ingen god løsning å satse på postboksordningen i distriktene.

Mange har lang reisevei til post i butikk, og ofte er tilgjengeligheten til et postkontor mye mindre enn i byene. Det finnes ingen plan for hva alle som mister jobben sin skal arbeide med videre. Posten er en av få arbeidsplasser

der du kan få jobb uten høyere utdanning. Mange arbeidsledige i postvesenet kan bety store samfunnskostnader på sikt hvis folk ikke finner nytt arbeid.

Er dette virkelig gangbar distriktspolitikk, Erna Solberg? Eller ønsker du at hele Norge helst skal bo i Østlands-distriktet?

