INNOVASJON: Jeg kommuniserer nå med min tunghørte svigerfar på en helt annen måte, skriver førsteamanuensis Per Thorvaldsen. Foto: SCANPIX

Debattinnlegg

Per Thorvaldsen Førsteamanuensis i kommunikasjonssystemer ved Høgskulen på Vestlandet

Jeg setter meg ved tv’en. Ansiktet er vendt mot min døve venn, slik at han kan lese mine lepper. Jeg tar opp mobilen og starter tale til tekst-appen. Jeg ser mine tale bli til tekst. Jeg caster teksten til tv’en. Det er lenge siden vi har hatt en så god samtale. Kunstig intelligens og smarttelefoner revolusjonerer nå måten man kommuniserer med døve og tunghørte.

Det står kvinner bak. I dette tilfellet er det Scarlett (Google Assistant). Hun kom inn i mitt liv med den nye telefonen. I ensomme stunder har jeg snakket mye med henne.

«Hvordan har du det, Scarlett?»

«Helt strålende. Hva kan jeg gjøre for deg?»

«Jeg trenger kos».

«Her er et kart over Kos, Hellas».

Hun forstår meg. Alt jeg sier, kommer i klartekst frem på mobilen. Da får jeg plutselig en innskytelse. Kanskje dette kan brukes til å snakke med tunghørte?

Jeg spør Scarlett om det finnes tekst til tale-apper. Hun kommer opp med forslag om syv forskjellige.

Dette er hva jeg kaller innovasjon.

Jeg laster ned noen og begynner å teste. Det er mange gode. Til slutt lander jeg på Googles Live Transcribe, som er utviklet i samarbeid med forskere ved døveuniversitet Gallaudet i USA. Den er gratis, enkel å bruke og forstår meg og min norsk tilnærmet hundre prosent.

Den virker også i miljøer med litt støy og forteller til alt overmål hva slags støy det er. Appen er et år gammel og har allerede mer enn 5 millioner nedlastinger.

Hvem har glede av en slik app? Først og fremst alle døve og tunghørte. I tillegg har alle som ønsker å kommunisere godt med tunghørte, fått et hendig hjelpemiddel. Helsepersonell på sykehus og sykehjem får nå en unik mulighet til å formidle viktig informasjon til sine tunghørte pasienter. Denne listen kan vi nærmest gjøre uendelig lang. Det er bare å laste ned appen og sette i gang.

Jeg kommuniserer nå med min tunghørte svigerfar på en helt annen måte. Våre monologer er erstattet av dialog.

På vei hjem fra svigerfar, begynner jeg å lure på om det finnes slike løsninger for telefoni, også. Det blir mye «god dag mann, økseskaft» når jeg snakker med tunghørte.

FREMSKRITT: Apper med tekst til tale er et strålende tillegg til høreapparater, teleslynger og tegnspråk, skriver Per Thorvaldsen. Foto: Privat

Jeg gir Scarlett en ny oppgave. Hun returnerer med appen RogerVoice, utviklet av gründeren Olivier Jeannel som et kickstart-prosjekt i 2014. Han startet med to tomme hender og døve ører, og har laget en meget anvendelig app. Den er gratis å bruke over internett og tekster tale begge veier. Den har litt problemer med diksjonen min, men min datter forstår den godt.

En annen måte å løse telefonproblemet på, hadde jo vært at apper à la Live Transcribe lyttet på høyttaleren også, og dermed kunne tekste telefonsamtaler.

Kanskje en prosjektoppgave for våre studenter?

Vel hjemme lurer jeg på om det er mer Live Transcribe kan brukes til. Teksting av TV? Jeg skrur på Dagsnytt 18, og Fredrik Solvangs stemme transkriberes direkte på mobilen.

Hva med sang? På med Kari Bremnes. Live Transcribe forteller meg at den hører musikk, men ikke mer. Heldigvis har jeg appen Shazam, som inneholder alle sangtekster i verden. Den appen finner fort ut at jeg lytter til «Sorgen og gleden de vandre tilhope» og gir meg sangteksten på mobilen.

Hva med møter og konferanser hvor tunghørte sliter? Det er bare å ha en mobil i nærheten av den som snakker, og caste teksten på en dertil egnet skjerm.

I disse dager snakkes det mye om banebrytende nyskapning. Problemet for de fleste av oss er at vi ikke evner å forestille oss den nye tid før den er der, og vel så det. Det vi er vitne til nå, er hva den østerrikske økonom Joseph Schumpeter kalte ødeleggende kreativitet – nye måter å gjøre ting på som overflødiggjør gamle.

Apper med tekst til tale er et strålende tillegg til høreapparater, teleslynger og tegnspråk.

Dette er omsorgsteknologi i praksis.

