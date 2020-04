En hyllest til livsskapende heltinner

Takk til dere som setter nytt liv til verden midt i en global pandemi.

Tobarnsmor Mette Schjelderup synes mødre som føder i disse krisetider får lite sympati på nettet. Foto: Privat

Debattinnlegg

Mette Schjelderup Styremedlem i Landsforeningen 1001 dager – Mental helse under svangerskap og etter fødsel

I kategorien «folkets hyllest til hverdagshelter i samfunnskritisk arbeid» går

denne ut til dere som bærer fremtidens skattebetalere i magen.

De siste ukene har flere gravide stått frem og delt sine bekymringer. Helsevesenet er under korona-press og fødselsomsorgen lider. Svangerskapskontroller og ultralyder avlyses, informasjon om risiko for gravide og nyfødte virker mildt sagt sprikende, og sosial distansering gjør at vordende foreldre blir sittende i ensomhet med sin økende uro.

Mange vil måtte føde uten sin partner til stede – noen også på isolat. Besøk på barselavdelingen av familie og venner er begrenset.

For noen vil dette gå helt fint, men for andre vil situasjonen føre til

psykiske konsekvenser. I motsetning til en konsert eller en kneoperasjon, så er

ikke fødsel et arrangement som kan avlyses eller utsettes når en krise inntreffer. Disse kvinnene må gjennomføre, uansett.

Man skulle tro at vi som medmennesker ville anerkjenne at dette er en svært

krevende situasjon å stå i. Dessverre er kommentarfeltene under flere av disse

sakene til å grine av. «Føde alene har kvinner gjort i tusenvis av år» og «gravide må bare ta seg sammen og være glade for at de bor i Norge» er blant gjengangerne i sosiale medier.

Noe skurrer. Det gir ingen mening at gravide bare skal tåle og tåle, uten rett til å

uttale seg kritisk, og med en slags undertone av «skal du være med på leken, må du tåle steken». Det stemmer at det fødes barn under allslags forhold gjennom kriger og kriser, men det er ikke dermed sagt at det går knallbra med foreldrenes psykiske helse i samme slengen.

Det er på høy tid å anerkjenne at en fødsel har to sider – en fysisk og en psykisk. Minst én av ti nybakte mødre rammes av fødselsdepresjon i løpet av de kritiske 1001 dagene, som regnes fra unnfangelse i magen, til barnets 2-årsdag.

Medmødre og fedre rammes også. Dette er i normale tider, med rutinemessig

oppfølging og sosial støtte. Hvordan denne statistikken vil se ut i krisetid, blir

opp til oss som samfunn, og hvordan vi tar vare på våre vordende og nybakte

familier.

Én ting er i alle fall sikkert: Ingen av oss er tjent med et økende antall

foreldre og nyfødte barn som ikke har det bra.

Så neste gang du passerer en gravid kvinne på gaten, hva med å dele et smil

eller en oppmuntrende kommentar? Hun fortjener å vite at vi anerkjenner

arbeidet hun gjør for å sette nytt liv til verden midt i en global pandemi.

Hun fortjener å vite at det er verken rart eller unaturlig dersom hun kjenner på tunge følelser. Og hun fortjener å vite at vi er mange som heier på henne.