Hvorfor fritak for vindkraft, Monica Mæland?

Vi trenger godt begrunnede unntak, for å ha tillit til koronatiltakene.

Anita Haukås utfordrer oppfordrer Tina Bru og Monica Mæland til å komme med en avklaring snarest rundt om vindkraftbransjen.

Anita Haukås Oppedal VON - Vern om Nordhordlandsfjella

Regjeringen har fått brede fullmakter for å kunne håndtere koronapandemien på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte.

Vi har tillit til at de tiltak som settes i verk skal ivareta folkehelsen, og at unntak fra smittevernreglene er godt begrunnet. Mandag 30. mars informerte justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) om et revidert rundskriv som har skapt reaksjoner.

Det handler om hvilke næringer som har et kritisk behov for arbeidskraft og dermed skal få unntak fra forskrift om bortvisning av utlendinger under koronakrisen.

På pressekonferansen la Mæland frem følgende presisering på pressekonferansen: Med «næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft» menes landbruk, gartneri, skogbruk, fiske, fiskeindustri, matindustri, petroleumsnæringen, utbygging av vann- og vindkraft og kraftnett.

De fleste av disse næringene kan kobles opp til samfunnskritiske funksjoner som matproduksjon og kraftforsyning. Det jeg reagerer på er det siste punktet.

Det er viktig å forstå hva som ligger i begrepet «kritisk behov for arbeidskraft» i forskrift om bortvisning . Hvilke næringer skal omfattes av unntaket, og hvorfor?

Unntakene må veies opp mot behovet for å ivareta folkehelsen gjennom å hindre spredning av covid-19 viruset. Unntakene må også være begrunnet i forhold til næringens behov for arbeidskraft i den perioden bortvisningsforskriften gjelder.

Har vi så et kritisk behov for utbygging av vann- og vindkraft så lenge koronakrisen herjer med oss? Svaret på det er enkelt – nei, det har vi ikke.

Vi har nok kraft til å berge oss i uoverskuelig fremtid. Har utbyggere av vann- og vindkraft et mer kritisk behov for arbeidskraft enn andre næringer som ikke utfører samfunnskritiske eller sesongavhengige oppgaver? Nei, situasjonen er krevende for alle som må utsette arbeidsoppgaver.

Så hva er da årsaken til at Olje- og energidepartementet (OED) har bedt justis- og beredskapsministeren om å inkludere akkurat denne næringen på listen?

Det er mange som reagerer på at vindkraftbransjen hevder å ha et kritisk behov for arbeidskraft i denne situasjonen, og som synes det er rart at de får gjennomslag for dette i møte med OED.

Vindkraftbransjen har bedt om å bli inkludert blant næringer med kritisk behov for arbeidskraft. Det er lov å be. Vurderingen er gjort av OED og formidlet av justis- og beredskapsministeren. Det er på sin plass å be om en forklaring.

Jo lenger denne krisen varer, jo viktigere er det for regjeringen å begrunne sine tiltak godt. Bare slik vil de vil sikre fortsatt tillit og støtte

Jeg utfordrer Tina Bru og Monica Mæland til å komme med en avklaring snarest.