Koronahåndteringen setter utviklingshemmedes rettigheter i fare

Tilbud til mange av de mest trengende gruppene faller bort, andre rammes for hardt av gale tiltak.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det som skjer i mange kommuner er både moralsk og menneskerettslig alvorlig, skriver Hanne Bjurstrøm om situasjonen til utviklingshemmede. Foto: Odd E. Nerbø

Debattinnlegg

Hanne Bjurstrøm Likestillings- og diskrimineringsombud

Koronapandemien har satt hele samfunnet på prøve, noe vi kanskje ser aller tydeligst hos dem som har en krevende hverdag fra før.

Vi har hørt historier om hvordan Thea og andre mennesker med assistansebehov, og deres pårørende, har opplevd de siste ukene.

Nylig ble det varslet gradvis gjenåpning av skole- og helsetjenester, men fortsatt er lovpålagte tjenester som spesialpedagogisk støtte, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), støttekontakt, dagaktiviteter, rehabilitering og behandlingstilbud, stengt ned eller blitt svært begrenset.

Flere nektes å gå ut av eget hjem og har fått forbud mot besøk av kommunene de bor i.

Dette har satt tydelige spor. Mange opplever ekstra stress ved brudd på daglige rutiner, og deres familier og pårørende sliter når de nå står uten avlastningstiltakene de er avhengige av i hverdagen.

For å ivareta omsorg og oppfølging av sine barn, har mange ikke mulighet eller kapasitet til å utføre lønnet arbeid – verken på arbeidsplassen eller hjemmekontor.

Jeg har stor forståelse for at vi alle befinner oss i en spesiell og krevende situasjon. Likevel ser vi oss nødt til å minne om at kommunene har en plikt til å ivareta individuelle behov for omsorg og assistanse til sine innbyggere – også dem med særskilte behov og selv om omstendighetene er uvanlige.

Denne plikten er i stor grad hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, mens spesialpedagogisk støtte er hjemlet i opplæringsloven.

Men også konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter må legges til grunn, for de tiltak og omdisponeringer som nå igangsettes som følge av koronakrisen.

Helsedirektoratet har gitt ut en veileder med råd og anbefalinger til kommunene, hvor det står at kommunene må sørge for forsvarlige tjenester.

Det er viktig at det fra myndighetenes side presiseres tydeligere at fylker, kommuner og bydeler har plikt til å dekke individuelle behov som oppstår på grunn av stenging av andre tilbud.

Kommunene må også ta høyde for at assistansebehovet har økt som følge av stengte skoler, barnehager og avlastningstilbud, selv om vi nå går mot en oppmykning av tiltakene.

Vi mener kommunene må innhente oversikt over behov og utarbeide individuelle beredskapsplaner for å sikre forsvarlige tjenester. Utgifter til avlastningstiltak og assistanse må identifiseres i statens krisepakker til kommunene, og stå i forhold til det faktiske behovet.

Det må også raskt innføres ordninger, som dekker inntektstap til foreldre som må være hjemme med barn over 18 år med assistansebehov.

På andre områder mangler det ikke på tiltak, men de slår både feilaktig ut og gjør i realiteten enkelte grupper mer sårbare enn de er.

Både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk forbund for utviklingshemmede har varslet myndighetene om at mange avlastningsboliger, omsorgsboliger, bofellesskap og private leiligheter i større eller mindre grad har forbud mot besøk.

I tillegg er det er innført restriksjoner ved daglige gjøremål utenfor boligen. Enkelte kommuner begrunner dette med pålegg fra nasjonale myndigheter.

Les også Hvordan har din hverdag endret under koronakrisen?

Vi mener slike inngripende tiltak er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og nasjonal lovgivning. Det er helt uakseptabelt at en gruppe mennesker ilegges langt strengere restriksjoner, uten annen begrunnelse enn at de har en funksjonsnedsettelse.

Dette er ulovlig forskjellsbehandling av utviklingshemmede, i strid med både likestillings- og diskrimineringsloven og konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

Eventuelle tvangstiltak i forbindelse med covid-19, må kun gjennomføres etter individuelle og konkrete vurderinger i hver enkelt situasjon.

Helsedirektoratet må presisere at det ikke er tillatt å innføre generelle tiltak som forbud mot besøk, inngangskontroll og utgangsforbud, overfor utviklingshemmede som bor i bofellesskap eller i private boliger.

Vi imøteser en tydelig presisering fra nasjonale myndigheter på de helse- og omsorgsplikter kommunene har overfor spesielt sårbare grupper, og en øremerket krisepakke til kommunene for å oppfylle disse.

Skulle det være behov for ekstra innspill i denne krevende tiden, er vi de første til å stå til tjeneste.