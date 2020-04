Dere er våre hverdagshelter

Ingen er tjent med at dere sliter dere fullstendig ut.

Vi trenger dere nå, i morgen, i neste uke og om et halvt år, står det i denne hyllesten til helsepersonell. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Jan Roar Hatlem Florø

Kjære alle ansatte i helse- og omsorgssektoren. Dere er der for oss. Ved livets begynnelse, ved livets slutt.

Dere trøster, støtter, pleier, lindrer, helbreder. Utfører daglig et enestående arbeid det er lett å ta for gitt.

Dere er der når vi blir syke, når vi er uheldige og skader oss.

Dere er der når livet ebber ut, til trøst både for den som takker for seg, og for de pårørende som trenger en skulder å lene seg til i sorg og sjokk.

Ja, selv når vi gjør dumme ting, er dere der for oss. Når vi ignorerer gode råd, og pådrar oss livsstilssykdommer. Når ryggen slår seg vrang etter vi har løftet noe som var for tungt, eller løftet på feil måte. Når vi har gått i bakken fordi vi ikke plasserte stigen skikkelig, eller strekte oss akkurat litt for langt med malerkosten.

Dere hjelper oss selv om skadene er en følge av bilkjøring i ruset tilstand, eller altfor høy fart. Dere er der når noen må ha hjelp etter altfor stort alkoholinntak eller en overdose, og når noen må lappes sammen etter et slagsmål.

Dessverre har vi ikke klart å sette stor nok pris på dette. Vi har ikke vært villige til å tildele nok ressurser, slik at det til enhver tid er forsvarlig bemanning alle steder i landet.

Ikke har vi vært villige til å gi dere lønnen dere så avgjort fortjener. Ikke har vi klart å sørge for at dere alltid har tilgang på nok, eller det nyeste og beste utstyret. Ikke klarer vi å bygge sykehusene så store og gode at dere alltid slipper å plassere pasienter i gangene.

Men det er likevel dere vi nå sender ut i frontlinjen mot den lille, usynlige og livsfarlige fienden. Vi ber dere gå i krigen for oss alle, selv om vi ikke engang kan garantere dere sikker tilgang på smittevernsutstyr.

Vi ber dere om å utsette dere selv og dermed også deres egne familier for smitterisiko. Uten at vi gir dere noe risikotillegg.

Helsearbeidere ble raskt nektet å dra på utenlandsreiser. Sykepleiere har allerede gitt avkall på retten til fri to av tre helger, og kommuner og sykehus har fått adgang til å pålegge dere inntil 69 timers arbeidsuke.

Jeg forstår intensjonen, men dere og deres fagforeninger må likevel passe på at dere ikke blir pålagt for mye.

Vi trenger dere nå, i morgen, i neste uke og om et halvt år. Ingen er tjent med at dere sliter dere fullstendig ut.

Hvordan dere har det nå, tør jeg nesten ikke tenke på. Jeg håper at dere får den belønningen dere fortjener, når dette marerittet en dag forhåpentligvis er over.

I mellomtiden håper jeg at jeg har alle med meg, når jeg lover at vi skal gjøre vårt. Vi skal vaske hendene, hoste i armhulen, holde avstand, holde oss hjemme om vi ikke er i form. Gjøre de enkle tingene vi har blitt bedt om for å bidra til å begrense spredningen.

Det er det aller minste vi kan gjøre, ikke minst av hensyn til dere. Våre hverdagshelter. Takk skal dere ha.