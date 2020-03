Tillit går begge veier

At noen gir blaffen, kan ikke bestemme tillitsforholdet mellom befolkning og myndigheter.

Dagfinn Øvrebotten (H) mener myndighetene må ha tillit til innbyggerene. Foto: Heiko Junge

Debattinnlegg

Dagfinn Øvrebotten Bergen Senior Høyre

De siste ukene har snudd opp ned på det aller meste vi har trodd var solide hjørnestener i vårt samfunn.

En fiende vi ikke så komme har gjort det nødvendig med beslutninger fra myndighetene, som har gått langt inn i vår hverdag. Hver av oss er satt på små og store prøvelser, som har grepet inn i hvordan vi lever våre liv.

Så langt er hovedinntrykket at folk har akseptert endringene.

Dagfinn Øvrebotten, Bergen Senior Høyre Foto: Privat

Våre politiske ledere har registrert at befolkningen har sluttet opp om anmodninger og vedtak. De har alle gitt uttrykk for at et av vårt samfunns bærende krefter, er allmennhetens tillit til de styrende organer.

Den er skapt gjennom generasjoner, der vi har sett at våre myndigheter bruker sine fullmakter slik vi har bedt dem om.

Tillit er ikke ensidig. Dersom situasjonen rundt pandemien utvikler seg, ser det ut som befolkningen kan bli bedt om endringer i vår daglige livsførsel, som går lenger enn det vi ser i dag.

Da blir det viktig at tilliten også går andre veien. Sjur Lindebrække, en av Høyres gamle høvdinger, gjorde i sin tid til sitt motto at politikk må tuftes på toveis tillit.

Myndighetene må også ha tillit til enkeltmenneskene. Det er her demokratiet skiller seg fra alle andre samfunnsformer. Slik tillit kan myndighetene vise, når de skal vurdere hvilke kontrollmekanismer de tar i bruk, når det skal legges ytterligere begrensninger på vår livskvalitet.

Moderne teknologi gjør det mulig å kontrollere hver av oss i detalj, og det er mulig å straffeforfølge alle som ikke gjør det myndighetene har bestemt. Men gjør vi det, løper vi den risikoen at tilliten smuldrer også andre veien.

Mitt klare håp er at våre ledere har slik tillit til oss, at de stoler på at vi gjør som de ber om, uten bruk av strenge kontroller og straff. Erfaringene de siste ukene viser nettopp at befolkningen stort sett er lojal.

At noen gir blaffen, og kanskje også vil gjøre det i fremtiden, kan ikke bestemme hvordan tillitsforholdet mellom befolkning og myndigheter skal ivaretas.