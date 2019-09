Kjerpeseth, jeg stiller på kort varsel

Jeg er 71 år og er like usikker som dine barn!

STARTET DEBATTEN: Innsenderen svarer på dette innlegget, som sto i BT lørdag. Faksimile, BT lørdag 31. august

Bjørn Traaholt Bergen

Kjære Jan Erik Kjerpeseth, du skriver at dine barn lurer på hvor verden er på vei. Kan jeg få være med når du skal overbevise dem om at det går bra – selv med de klimaendringene vi opplever nå? Jeg er 71 år og er like usikker som dine barn!

Jeg er opptatt av naturen og har vært imponert av dugnadsgjengene på Fløyen og Smøråsen. Jeg bestemte meg tidlig for at jeg skulle starte en tilsvarende gjeng på Marmorøyene i Nordåsvatnet når jeg gikk av med pensjon.

Les også Jan Erik Kjerpeseths innlegg: «Kjem det til å gå bra, pappa? Kva gjer dei vaksne for å stoppe dette?»

Her har naturen fått vokse fritt i 50 år. Det har imidlertid vært noe uforklarlig rart når jeg har jobbet på Marmorøyen – noe har manglet i naturen. Det tok lang tid før jeg oppdaget hva det var – her er ikke dyreliv. Nesten ingen fugler, ekorn, mink eller mus.

De fleste sier det har med min dårlige hørsel at jeg ikke hører fuglene, andre kan bekrefte at de har opplevd det samme andre steder hvor naturen har fått vokse fritt, men ingen har noen forklaring på hvorfor fuglene forsvinner.

Det fikk jeg kanskje i sommer da jeg skulle delta på en dugnad og hadde glemt myggolje. Det viste seg å være unødvendig – det var ikke mygg på Marmorøyen – ikke veps, fluer eller humler.

Jeg vet ikke hvorfor dette skjer, men synes det litt nifst at dette skjer sentralt i Norges nest største by. Kjerpeseth, jeg kommer på kort varsel!

