Vindkraft er en del av løsningen

Det er ikke usannsynlig at norsk kraftforbruk vil nær dobles de neste tiårene.

Halvparten av energien vi forbruker i Norge, er fremdeles fossil. Derfor trengs mer fornybar energi, skriver innsenderne fra vindkraftbransjens interesseorganisasjon, Norwea. På bildet vises Midtfjellet vindpark på Fitjar. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Daniel J. Willoch og Andreas T. Aasheim Norwea

I fjor la FNs naturpanel (IPBES) frem en rapport som bør få det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste: Menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million arter.

Men IPBES har aldri lansert en rapport som definerer utbygging av vindkraft som en trussel mot artsmangfold og naturen.

Daniel J. Willoch (fra v.) og Andreas Thon Aasheim er rådgivere i Norwea, vindkraftindustriens interesseorganisasjon. Foto: Norwea

Endret arealbruk og menneskelig rovdrift på dyre- og plantearter er de to viktigste årsakene til artsutryddelsen som er omtalt i FN-rapporten. På toppen kommer klimaendringene.

Dette påvirker allerede naturen på både genetisk nivå og på økosystemnivå, og er ventet å ha en mye større effekt over de neste tiårene. De beskriver en situasjon, der klimaendringene vil bli den viktigste årsaken til at arter utryddes i flere regioner.

FN-rapporten blir brukt som et slags sannhetsvitne mot utbygging av ny fornybar kraftproduksjon i Norge. De som bruker rapporten, kan umulig ha lest verken underlaget eller selve rapporten.

FNs naturpanel slår fast at omstillingen til fornybar kraftforsyning er en forutsetning for å oppnå en bærekraftig fremtid.

Panelet etterlyser bærekraftig bruk av landarealer. Johan Hustad, direktør NTNU Energi, og John Olav Giæver Tande, sjefsforsker i Sintef, trekker frem i en artikkel i Teknisk Ukeblad at «varsom arealplanlegging og god plassering av vindparker til lands og til vanns kan redusere negative effekter og konflikter innen natur, dyreliv og næringslivsinteresser».

FNs ressurspanel finner at vindkraft bruker tre prosent av landarealet pr. enhet strøm, sammenliknet med dagens kraftproduksjon i verden. Det betyr at dersom man på alvor er opptatt av arealbruk, bør man heie på vindkraft, ikke motsatt.

FNs Miljøprogram sier at årlige investeringer i vindkraft på land må tredobles for at verden skal nå klimamålene sine. Vindkraft på land er nå den billigste formen for ny kraftproduksjon i nær sagt hele Europa, og dermed en avgjørende del av ethvert grønt skifte.

Det finnes gode og dårlige vindkraftprosjekter både i Norge og i verden. Derfor har vi et sterkt konsesjonssystem som stadig forbedres. Det kan ta opptil ti år å bringe et vindkraftverk fra tegnebrettet til konsesjon i Norge.

Før sommeren har regjeringen varslet en stortingsmelding som vil beskrive dyptgående endringer og forbedringer i konsesjonssystemet.

Skal verden nå klimamålene sine, må alle land, inkludert Norge, kutte drastisk i bruken av fossil energi. I Norge har vi ren strøm, men halvparten av all energien vi bruker, kommer fra fossile energibærere.

Vi har nesten dobbelt så høye utslipp pr. innbygger som Sverige, et land der myndighetene i tillegg har markert en betydelig satsing på vindkraft på land fremover.

Skal dagens fossile energibruk i Norge erstattes med elektrisitet, vil det ifølge Statnett føre til en økning i kraftforbruket på opptil 60 prosent (80 TWh årlig).

I tillegg må norsk økonomi i større grad bli drevet av verdiskaping basert på ren energi: Kraftforedlende industri, batterifabrikker og datasentre.

Til sammen er det ikke usannsynlig at norsk kraftforbruk vil nær dobles de neste tiårene.

En slik økning i forbruket er ikke mulig uten mer kraftproduksjon. Skal det norske kraftsystemet klare å møte en slik forbruksvekst, vil økningen i produksjon måtte komme fra kilder som vannkraft, solkraft og vindkraft.

– Hvis fjellene knuses, knuses det noe inne i meg, sa Laila Haukeland da demonstranter holdt appell mot vindkraft utenfor BKK i forrige uke. Foto: Tor Høvik

Debatten i Norge i preges i dag av mangelen på et felles faktagrunnlag. Man er ikke enige om hvor mye kraft vi vil trenge i tiårene som kommer. Det gjør at den ene produksjonsformen blir brukt til å slå de andre i hjel.

Men ingen av de fornybare energikildene kan ta løftet som skal til alene, det vil måtte være et samspill. Vi som nasjon, har ikke råd til å la være å gå for de beste prosjektene på tvers av teknologiene.

Når det etterlyses mer energisparing, effektivisering og oppgradering av vannkraften, er det tiltak vi alle bør heie frem.

Samtidig er det viktig å påpeke at den økte kunnskapen hos FN-panelene, som holdes frem som sannhetsvitner i kampen mot utbygging av vind, viser at vindkraft og solenergi er de fremste alternativene med hensyn til klima, økonomi og arealbruk.

