Byrådet svikter de vanskeligstilte i Bergen

Sosialhjelpssatsene skal vurderes på nytt. Dette skjer på sviktende grunnlag.

Publisert Publisert Nå nettopp

Byrådet har en mulighet til å føre en politikk som er offensiv og raus i møte med byens vanskeligstilte, skriver Siv Myking. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Siv Myking Profesjonsfaglig utvalg for sosionomer, FO Vestland

Byrådet vil vurdere sosialhjelpssatsene på nytt. Saken skal vedtas på bakgrunn av ensidige fagnotater.

Da byrådet i Bergen presenterte byrådsplattformen i 2019, var et av løftene at bergensere med behov for hjelp ikke skal behøve å leve et liv i permanent fattigdom.

Målsettingen var å øke sosialhjelpssatsene til Sifo-nivå i løpet av en fireårsperiode. For oss som jobber med klienter med behov for et økonomisk løft, var dette svært gode nyheter.

Endelig et konkret fattigdomsreduserende tiltak som vi hadde tiltro til.

Argumentasjonen for å diskutere sosialhjelpsstatene i byrådet kan oppleves både spekulativ og til dels stigmatiserende, skriver Siv Myking. Foto: Privat

Det første steget mot Sifo-nivå trådte i kraft 1. mars. For enslige utgjorde økningen 1000 kroner måneden. Samtidig ble tillegg som stønad til klær, internett, helseutgifter og tilskudd til jul fjernet.

Mindre enn et år er gått fra løftet ble gitt, til at byrådet får kalde føtter. Redselen for at dette skal koste for mye, har fått dem til å innhente fagnotater for å få ryggdekning til å ta saken opp på nytt. Det er med undring at vi leser argumentasjonen og konklusjonen i disse notatene.

Argumentasjonen kan oppleves både spekulativ og til dels stigmatiserende. I tillegg virker det som at konklusjonen om å ikke øke satsene, er gitt på forhånd.

Man kunne tenke seg at argumentasjonen fra Etat for sosiale tjenester skulle inneholde sosialfaglige argumenter, til nytte for klientene man jobber for. I stedet skjer det motsatte.

Man frykter en økning i antall stønadsmottakere. Noen tror også at mottakere vil være mer passive og ikke søke jobber om satsene blir høye. Hvilke faglige perspektiver har man så tatt utgangspunkt i?

Et skrekkscenario blir tegnet med argumenter om at barn må se de voksne i arbeid, for å få positive rollemodeller for egen fremtid. Man ser også for seg at noen vil flytte til Bergen, for å få tilgang til høyere sosialhjelpssatser. På bakgrunn av dette skal bystyret beslutte om satsene skal økes til lovet høyere nivå eller ikke.

Forskning på fattigdom i Bergen viser til at tiltaket som løser fattigdomsproblemet best, er å gi fattige mer penger. Alt annet er kompenserende tiltak.

Som fagutøvere mener vi at man bør lytte til denne forskningen, og sette inn tiltak i tråd med forskerråd, hvis man mener alvor med politiske handlingsplaner.

Vårt faglige perspektiv tar utgangspunkt i hvordan fattigdom er et samfunnsproblem og påvirker levekår og psykisk helse. Å basere seg på synsing og antakelser mener vi er en feil vei å gå. Det er heller ikke noe forskningsmessig belegg for å godta disse antakelser som de nevnt ovenfor.

Holder bystyret det som er lovet, kommer flere til å ha krav på sosialhjelp og økt bostøtte. Det støtter vi. Ved å øke ytelsene kan man over tid frigi ressurser, slik at mennesker ved egen hjelp kan komme seg ut av fattigdom og på sikt redusere fattigdom.

Koronakrisen har ført til at flere har havnet i en uforskyldt vanskelig økonomisk situasjon. Slikt blir det avisoverskrifter av. Det er sjelden det blir avisoverskrifter av fattigdommen som er rundt oss kontinuerlig.

Kanskje denne situasjonen kan bidra til at flere får øynene opp for hvilke livsbetingelser 10 prosent av bergenserne lever under og vil ønske å gjøre noe med det.

Det er på høy tid at denne gruppen får den hjelpen de er lovet og ikke blir oversett i byrådets budsjetter. Byrådet har en mulighet til å føre en politikk som er offensiv og raus i møte med byens vanskeligstilte, og den muligheten synes vi de skal gripe med stolthet.