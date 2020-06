Hva betyr det grønne skiftet for oss?

Vi som bekymrer oss for neste måneds regninger, må være medspillere i det grønne skiftet. Ellers går det ikke.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

I den offentlige samtalen virket det i noen år som om «det grønne skiftet» var noe magisk, skriver Herdis Rosland Eide. Foto: Meyer Foto

Debattinnlegg

Herdis Rosland Eide Tillitsvalgt i Industri Energi

Jeg jobber i Nordsjøen og er tillitsvalgt for mine kollegaer i forpleining. Jeg er bekymret for arbeidsplassene våre, og jeg er bekymret for miljøet. Jeg er også bekymret for en polarisering som ikke fører noe godt med seg.

Som tillitsvalgt har jeg ofte etterlyst konkretisering av en del svevende ord og uttrykk. Mitt vanligste spørsmål er: Hva betyr det?

«Rasjonalisering», «effektivisering», «likviditet» og «robuste organisasjoner», er blant ordene vi ofte hører i min bransje. I 2014 ble vi smertelig klare over hva de fleste ordene betydde, nemlig arbeidsledighet.

Herdis Rosland Eide jobber på Statfjord B-plattformen. Foto: Privat

Jeg var relativt ny tillitsvalgt da oljekrisen kom. Vi fikk høre at oljeselskapene måtte gjøre «organisasjonen» mer «effektiv». Mine kollegaer og jeg stilte igjen spørsmålet: Hva betyr det?

Det betydde at noen andre enn oss bestemte at vi skulle være færre på jobb. Det betydde også at jeg som tillitsvalgt skulle delta på møter med kollegaer, og høre nesten hundre historier.

Det gjorde enormt inntrykk.

For min kollega Kine, som var ringevikar med et håp om å snart bli fast ansatt, betydde det at hun og samboeren fortsatt måtte utsette å få barn, fordi hun var usikker på om hun kanskje måtte flytte for å finne jobb.

For John betydde det samtaler med banken, han måtte slutte på treningssenter, forhandle frem ny avtale med SFO og ellers avslutte abonnement på Netflix, aviser og liknende.

For Mari gikk det ganske greit. Hun var i tårer på oppsigelsesmøtet fordi hun var gravid. Men det ordnet seg det også, på grunn av vår solide velferdsstat.

Med en mer aktiv politikk kunne mye vært unngått, selv om 2014-krisen gikk over etter hvert. I ettertid – hva betydde den?

For dem som ble direkte rammet, betydde det en omveltning som kunne vært unngått, en hverdag som midlertidig ansatt, eller en helt ny yrkesvei.

For oss andre betydde det en ny hverdag offshore.

Vi er færre på jobb til å gjøre de samme oppgavene, og vi savner våre kollegaer. Han som alltid takket for maten, og hun som alltid var streng på rydding når vi skulle vaske kontorene.

Så gikk det noe tid, og samtalen om «det grønne skiftet» ble fremtredende. Og vi lurer igjen på: Hva betyr det?

I den offentlige samtalen virket det i noen år som om det var noe magisk. Noe som kom av seg selv. Noe som man måtte krangle om, og være for eller mot. I tillegg hørtes det ut for oss igjen som arbeidsledighet.

Dette hjalp ikke akkurat på trygghetsfølelsen vår.

Vi etterlyste nok en gang konkretisering. Hva betyr det grønne skiftet for oss? Hva ser man for seg at folk skal jobbe med? Hvordan skal vi sammen løse denne krisen?

For det er i hvert fall sikkert: Vi er også bekymret for fremtiden for oss selv og våre barn. Men etter år med usikkerhet, blir man på vakt.

Debatten om det grønne skiftet blir lett følelsesladd, også for oss. Det er ikke slik at man enten er for arbeidsplasser eller miljø. Det må flere nyanser til. Folk må være med, ikke mot, om det grønne skiftet skal lykkes.

Skattepakken til oljeindustrien er et konkret eksempel på at det vi trenger, er en aktiv politikk i en krisesituasjon. Så får man mene hva man vil om det, men Kine, John, Mari og jeg kan i hvert fall senke skuldrene en liten stund til, før vi vet hva alt betyr.

«Fremtidens industri skal bygges på skuldrene av nåtidens». Akkurat det skjønner vi litt av hva betyr.

Det betyr at vi kan tenke på nye og gode løsninger, fremfor neste måneds regninger.