PRISØKNING: Arbeiderpartiet foreslår at elbilene som koster mer enn 600.000 kroner, skal bli momsbelagt, og at momsen skal betales av beløpet over 600.000. Den såkalte performance-utgaven av Tesla Model X (bildet) vil i så fall gå opp i pris fra 1 million til 1,1 million kroner. Partiet Rødt åpner for en mye kraftigere avgiftsøkning. Foto: NTB scanpix