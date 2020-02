Vet du hvordan det er å være annerledes?

Vi risikerer å ødelegge andres liv.

FORDOMMER: Ikke døm mennesker bare fordi de er litt forskjellig fra deg, oppfordrer Nicolai Foldnes Einarsen. Foto: Privat

Nicolai Foldnes Einarsen Skoleelev

Vet du hvordan det er å ikke bli akseptert for den du er?

Kanskje har du kjent på denne følelsen selv, eller kanskje ikke. Men hver dag blir gutter og jenter, menn og kvinner, mobbet og utestengt fra fellesskapet. Bare fordi de ser annerledes ut, eller av en eller annen grunn oppfører seg litt annerledes enn det folk flest gjør.

Jeg har kjent på denne følelsen, fordi jeg har en søster som ofte blir oppfattet som annerledes. Søsteren min har en funksjonsnedsettelse. Hun sitter i rullestol, og er avhengig av hjelp hele døgnet – hun er veldig syk. Dette har hun vært siden hun var liten, og det har selvsagt preget både familien min og meg.

Da søsteren min var yngre, ble hun mobbet og plaget av de andre barna på skolen, bare fordi hun var annerledes. Dette er vondt å tenke på. For oss som kjenner henne, så er hun en oppegående, velutdannet og god person.

Jeg tenker at sånn er det med alle!

Man kan ikke dømme en person ut ifra hvordan de ser ut. Tenk om du hadde møtt Stephen Hawking trillende mot deg i rullestolen sin. Hadde du tenkt at han hadde en av de skarpeste hjernene i verdenshistorien?

Du hadde ikke det!

Dette er bare noen eksempler på hvordan man blir oppfattet som annerledes, men det finnes et vidt spekter. Man kan være for hvit, for svart, for dum, for smart, for tynn, for tykk og så videre. Det finnes alltid en anledning til å se på noen som annerledes enn deg selv.

Det er sårt å føle seg annerledes, og særlig på ungdomsskolen er det mange som har det vanskelig, nettopp av slike grunner. Når man blir utestengt og mobbet, kan man få veldig vondt inni seg. En kan miste lysten til å gå på skolen, bli innesluttet, tiltaksløs og noen blir også alvorlig psykisk syk.

For noen kan det gå så langt, at det fører til at de begynner med selvskading, eller det fører til noe så drastisk som at de velger å ta sitt eget liv.

Statistikken viser at omtrent 600 personer – ja, 600 personer – tar selvmord hvert år i Norge. Noen av disse tar sitt eget liv fordi de ikke blir akseptert, trolig fordi de føler seg annerledes.

Det er tragisk at det skal være som dette i samfunnet vårt! Skal vi virkelig fortsette å oppføre oss slik? Vi risikerer å ødelegge andres liv.

Ikke døm mennesker bare fordi de er litt forskjellig fra deg. Se mennesker som de er, både det ytre, men spesielt det indre. Vær tolerante og verdsett heller at vi er ulike. Husk dette neste gang du møter en ny person: Ikke alle er født inn i A4-formatet.

En forfatter ved navn Cornelis Spoelstra jr. skrev disse kloke ordene under pseudonymet A. den Doolaard:

Den eneste garantien for at alle skal få fortsette å leve, er respekten for livet, respekten for våre medmennesker, og respekten for den som er annerledes enn oss selv.

Publisert: Publisert: 6. februar 2020 22:05

