«Stadion er for alle», sier ledelsen i Brann, men ikke en eneste kvinne eller jente har spilt seriekamp på Stadion.

KVINNEFOTBALL: Maren Mjelde har tidligere oppfordret moderklubben sin om å gå inn i SK Brann med damelaget. Politikere har gjort det samme. Ingenting skjer, skriver Synnøve T. Stub. byoutline Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Synnøve T. Stub

Fotball-VM for kvinner er godt i gang, og de europeiske klubbene følger spillerne med argusøyne. Alle piler peker oppover for internasjonal kvinnefotball; økt tilskuertall, økte sponsormidler og lønnsvekst.

De europeiske storklubbene pøser nå inn penger i kvinnefotball.

Så hvorfor har ikke SK Brann damelag? Det samme spørsmålet stilte Mia Kristiansen Wolfgang for to år siden. Da var hun 14 år.

– Jenter burde få samme mulighet som gutter, uansett hvilken alder de er i, skrev Mia i BT-junior.

Brann-ledelsen svarte henne at de av respekt for andre klubber som satser på kvinnefotball i Hordaland, ikke vil starte damelag eller ungdomslag for jenter. Det høres politisk korrekt ut, men handler det egentlig om respekt?

Jeg er lagleder for et jentelag. Da de var åtte år, sa et par av dem at de ville spille for SK Brann når de ble stor. Jeg bare nikket siden det kunne tenkes at det ble en realitet. Drømmer er ikke til for å knuses.

Fra det året en spiller fyller 13 år, opphører SK Brann sitt tilbud til jentefotball. Da går spillerne til Nymark eller andre klubber i Bergen.

Samtidig satser Brann på talentfulle gutter som gjør det bra i breddeklubbene.

Fint det, men er det innenfor at byens største merkevare er forbeholdt kun guttene?

SLIPP JENTENE TIL: - Det nærmeste man som jente kommer det grønne gresset på Brann stadion, er som maskot, ballhenter eller publikum, skriver Synnøve T. Stub. byoutline PRIVAT

For et par måneder siden signerte SK Brann sin første e-sport-spiller. E-sport er konkurranserettet dataspilling innenfor organiserte rammer med profesjonelle utøvere. Helt greit det, men igjen satser SK Brann på en sport som er dominert av gutter.

«Stadion er for alle» sier ledelsen i Brann, men ikke en eneste kvinne eller jente har spilt seriekamp på Stadion. Det nærmeste man som jente kommer det grønne gresset er som maskot, ballhenter eller publikum.

For all del, det er hyggelig det, men hvilke signaler gir det til unge jenter som elsker fotball? Hvor attraktivt blir det for unge jenter å satse på fotball, når omverdenen viser at deler av fotballen er forbeholdt gutter?

Lillestrøm SK har i mange år satset på kvinnefotball, og gjør rent bord i både Toppserien og i NM. Det er kjekt å se at spillerne deres er på vei ut i Europa.

Guro Reiten signerte nylig for Chelsea hvor hun blir lagvenninne med Maren Mjelde og Maria Thorisdottir. Mjelde har tidligere oppfordret moderklubben sin om å gå inn i SK Brann med damelaget. Politikere har gjort det samme. Ingenting skjer.

FOTBALL-VM FOR KVINNER: Caroline Graham Hansen og Therese Sessy Åsland på det norske landslaget feirer etter kampen mot Sør-Korea 17. juni. byoutline Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Fotball er verdens største sport og største idrett blant jentene i Norge. 114.000 jenter spiller fotball i Norge, og det har vært en økning i jentespillere på 14.000 de siste årene.

Vi vet at norsk jentefotball har helt andre tradisjoner enn internasjonal fotball. Her hjemme blir jentefotballen drevet og løftet av ildsjeler som ser helheten i norsk fotball – år etter år med få midler. Det står det respekt av.

Det tar noen år å få et damelag opp i Toppserien i Norge. Et nyoppstartet damelag for SK Brann går ikke rett inn i toppserien hvis det skulle bli en realitet.

Vi som elsker både SK Brann og jentefotball håper at vi en dag om ikke lenge ser en damespiller i Brann-drakt. Det tror jeg vil gagne, ikke bare jentene, men også sponsorer, publikum, byen og SK Brann.

Det er ikke bare jenter som trenger Brann. Brann trenger jenter.

Vi e jo tross alt Brann – Bergens stolthet.

Publisert 22. juni 2019 09:00

