Feil å harselere med folks ulvefrykt

Hovedproblemet med ulven er hvordan den påvirker beitenæringen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Innsenderen mener at ulv ikke har en kritisk funksjon i naturens økosystem. På bildet ser man to ulver i Langedrag naturpark. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Debattinnlegg

Carl Christian Solberg Grue Student og medlem av Høyre.

I rovdyrpolitikken er det mange meninger, men ikke alle tilfører debatten stort. Innlegget til Even Simonsen i BT 28. mai er etter mine begreper et bevis på dette.

Jeg synes det er langt viktigere å ivareta folk og næringsinteresser i distriktene, enn noen ulv av finsk-russiske opprinnelse, som det kryr av i Sibir. At Simonsen er uenig i dette er greit. Det er den nedlatende tilnærmingen hans jeg reagerer på.

Carl Christian Solberg Grue Foto: Privat

Han påpeker blant annet at ulven har en kritisk funksjon i vårt økosystem. En logisk konsekvens av dette vil jo være at den norske faunaen var kritisk truet i alle de årene vi ikke hadde ulv her til lands. Dette er selvsagt ikke riktig.

Hovedproblemet med ulven er hvordan den påvirker beitenæringen. BT har tidligere omtalt at fylkesmannen i Vestland har betalt ut om lag 820.000 kroner for tap av over 350 sau og lam. Det er mange grunner til at dette vitner om at norsk rovdyrpolitikk er på villspor.

Les også Han er dødsdømt, men fortsatt på frifot. Blir det en ny ulvesommer ved Sognefjorden?

For det første vil en slik utvikling føre til at bøndene på Vestlandet legger ned saueholdet. Om Simonsen selv hadde plukket opp et lam som var revet i fillebiter av et rovdyr, ville han forstått at bonden, selv om han kompenseres for tapet, ikke kan tåle dette i lengden.

Hans forslag om at bonden nærmest skal fotfølge sauene på beite er helt useriøst. Han har åpenbart urealistiske formeninger om hvor lønnsomt sauehold er.

Debatten om rovdyrpolitikk bør være faktabasert, med utgangspunkt i at begge sider har legitime motivasjoner og gode intensjoner. Her syndes det fra begge hold. Men jeg synes det er forstemmende å harselere med folks frykt på den måten Simonsen gjør.