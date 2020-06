Å legge ned bokbåten gjør livet på Vestlandet dårligere

Å tro at ebøker skal erstatte papirbøker og formidling, er så kynisk at jeg har vanskelig for å tro at det er alvorlig ment.

9. juni vil fylkestinget i Vestland fylke bestemme om bokbåten «Epos» skal fortsette. Foto: HELGE SUNDE (arkiv)

Debattinnlegg

Thomas Brevik Bibliotekar med 14 års fartstid på bokbåten "Epos"

Hva om Vestland fylkeskommune bestemte seg for å fjerne Den Nationale Scene og Bergen Offentlige Bibliotek fra Bergen sentrum? Hva om Bergens borgere måtte ta båten til Knarvik eller bussen til Os, for å gå på teater eller besøke et bibliotek?

Dette er realiteten for 52 bygder i Hordaland. Hva synes folk om at kulturtilbudet i en bygd med 15 til 150 innbyggere blir revet vekk?

Bokbåten «Epos» kommer to ganger i året. Den har med levende kultur, konserter, forfattere og kunstnere. Ny litteratur blir formidlet av profesjonelle og entusiastiske bibliotekarer.

Det er ikke så mye, men det betyr mer enn man skulle tro, om man snakker med de som faktisk bruker bokbåten, de som får en veldig liten del av det totale fylkesbudsjettet.

9. juni vil fylkestinget i Vestland fylke avgjøre om bokbåten «Epos» skal fortsette. Bokbåten har gått i snart 60 år. Nå synes fylkesrådmannen og partiene med flertall i fylket at det er på tide å pensjonere tjenesten. Det skal bli ebøker i stedet.

Bokbåten er for gammel, har ikke universell utforming og vil ikke tilfredsstille nye miljøkrav, ifølge saksgrunnlaget.

Å tro at ebøker skal erstatte papirbøker og engasjert formidling fra levende bibliotekarer, er så kynisk at jeg har vanskelig for å tro at det er alvorlig ment.

I Morgenbladet 22. mai blir forskning som viser at forskjellene i læringsevne og konsentrasjon øker mellom de som leser på papir og de som leser på skjerm, slått stort opp. Nå vil altså fylkesrådmannen og flertallspartiene at barn i distriktene på Vestlandet skal få et dårligere tilbud, mens barn i byer og sentrale strøk fortsatt har rikelig tilgang på nye papirbøker i bibliotekene.

Vestland fylkeskommune har nok av utfordringer, men å legge ned bokbåten «Epos» løser ingen av dem, skriver bibliotekar Thomas Brevik. Foto: Jo Straube (arkiv)

Bokbåten låner ikke bare ut bøker to ganger i året. På hvert stoppested med skole etterlater båten flere kasser med nye og gamle bøker som ikke finnes i skolebiblioteket. Disse kassene blir fornyet to ganger i året og bidrar sterkt til at slunkne skolebibliotek inneholder nye og spennende ting.

Om det forsvinner, går det ut over lesetrening, lesemotivasjon og leseglede i hele fylket.

At bokbåten skal være universelt utformet, det vil si tilgjengelig for alle uansett funksjonshinder, er selvfølgelig helt nødvendig. Jeg har snakket med kaptein og eier, som sier klart at det er det mulig med både atkomst og toalett for rullestol, så det er ikke det som hindrer at bokbåten fortsatt skal kunne seile.

Det er vilje til å løse utfordringene som moderne drift krever, men det er bare mulig om bokbåten får et forutsigbart liv, og kan se frem til flere års drift, uten evige omkamper og forslag fra fylkesrådmannen om nedlegging.

Vestland fylkeskommune har nok av utfordringer, men å legge ned bokbåten løser ingen av dem, og gjør livet på Vestlandet litt dårligere enn det har vært til nå.

Bokbåttjenesten trenger utvikling og mer ressurser, for å drive best mulig. Bokbåten bidrar til utdanning og kultur i deler av fylket som får lite av begge fra fylkeskommunen.

Om fylkespolitikerne faktisk hadde villet at livet skal bli bedre i alle deler av fylket, hadde de gitt bokbåten tre-fire millioner ekstra fra budsjettene til folkehelse, utdanning og kommunikasjon.

Bokbåten bidrar til alle tre sektorer.